Defensa y Justicia le dio otro golpe a Unión en Santa Fe

Este viernes por la noche, el estadio 15 de Abril recibió el cuarto partido de la jornada por la 12ª fecha de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del juego fue Darío Herrera, acompañado en el VAR por Sebastián Habib.

El triunfo fue para el Halcón, que se impuso por 2-0 y llegó a los 24 puntos, con lo que aprovechó el empate de Instituto y le recortó la distancia a dos puntos. En la próxima fecha, el conjunto de Florencio Varela será anfitrión de la Gloria el viernes 16, desde las 19.

La derrota, por su parte, dejó al Tatengue con 13 puntos en la décima posición, lejos de los puestos de clasificación a la próxima fase del torneo: está a cuatro puntos de los últimos cuatro clasificados y todos ellos aún deben jugar su partido por esta jornada. En la próxima fecha, el elenco santafesino visitará a Deportivo Riestra, el lunes 19 desde las 21.15.

EL PARTIDO

De arranque en el juego Unión, dirigido por Leonardo Madelón, salió a la cancha con: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Mauro Luna Diale, Emilio Giaccone, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Eric Ramírez.

En frente, Julio Vaccari formó a: Matías Borgogno; Valentín loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández.

En el desarrollo del juego, la primera chance de peligro fue para el anfitrión. Tras un pase entre líneas, Mosqueira se escapó entre los centrales y quedó mano a mano con Borgogno, ante el que intentó pinchar la pelota hacia el costado derecho. El balón superó al arquero, pero no fue hacia el arco y se perdió por línea de fondo.

La respuesta de Defensa fue con un ataque en profundidad por la banda izquierda tras el que David Barbona envió un centro bajo hacia la derecha para la llegada de Valentín Loza. El defensor recibió un cruce justo al momento de definir y volvió a tener la pelota, pero en su segundo intento se encontró con una buena intervención del arquero. Luego fue César Pérez quien intentó la definición y otra vez apareció Matías Mansilla, cuyo rebote fue hacia Juan Gutiérrez por el costado derecho, dentro del área. El mediocampista intentó una volea, pero no evitó al arquero, que controló sin problemas.

El Tatengue sufrió durante algunos minutos y el Halcón generó una buena ocasión desde los pies de Barbona en un avance en diagonal de derecha al centro. El mediocampista le pegó de larga distancia y su zurdazo acabó yéndose apenas por encima del travesaño.

Luego un destello de magia de Ignacio Malcorra en un tiro libre casi desnivela el encuentro. El zurdazo del mediocampista a unos 25 metros del arco tenía destino en el ángulo superior derecho de Borgogno, que con un manotazo y la ayuda del travesaño evitó la caída de su valla.

El intercambio de chances continuó hacia el final del primer tiempo: primero lo tuvo Leandro Fernández con un remate de larga distancia hacia el costado derecho que Mansilla desvió al tiro de esquina; mientras que la respuesta del conjunto local fue en un contragolpe que encontró a Cristian Tarragona ingresando solo por la derecha. El atacante desperdició el mano a mano con Borgogno al fallar la definición por el costado derecho del arquero.

Sobre el final del primer tiempo llegó finalmente el desnivel. Un balón largo hacia el área cayó en la posición de Juan Gutiérrez, que controló con el pecho, enganchó hacia la derecha para evitar a dos defensores y definió fuerte y alto en el mano a mano con Mansilla. Buen gol y 1-0 a los 43.

No fue el único golpe. El segundo llegó a los 45, luego de una jugada algo sucia en la puerta del área grande entre César Pérez y Gutiérrez. La doble pared se limpió con el pase de emboquillada de Gutiérrez para que Pérez ingrese al área en soledad y defina de volea cruzado a la izquierda de Mansilla para el 2-0.

Ya en la segunda mitad, Unión tuvo la chance del descuento con un centro desde la izquierda que Tarragona anticipó picando en diagonal del centro a la izquierda. Sin embargo, el ex Patronato empujó el balón directamente hacia afuera.

La última incidencia fue a los 31 minutos. Santiago Sosa cometió una fuerte falta fuera del área por el costado izquierdo del ataque sobre Lucas Ayala, lo que le valió la expulsión. El visitante quedó con uno menos, pero resistió hasta el final y Unión no le generó chances de gol. Fue victoria de Defensa.

Video: Liga Profesional.