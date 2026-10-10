Franco Colapinto abandonó a poco de iniciar en la carrera Sprint

Este sábado por la madrugada argentina se desarrolló la carrera Sprint correspondiente al fin de semana del Gran Premio de Singapur, 17ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En ese marco, el argentino Franco Colapinto tenía el desafío de escalar desde el undécimo lugar, puesto en el que clasificó durante la jornada anterior.

El arranque tuvo dificultades, porque la pista estuvo húmeda debido a la lluvia que cayó sobre el circuito. Sin embargo, cuando comenzó la actividad George Russell movió rápido y saltó al primer lugar luego de superar a Max Verstappen, que fue el poleman.

Poco le duró la alegría al británico, que durante el primer giro se excedió cerca del final de la vuelta y acabó chocando con el muro, provocando su rápido abandono. Lo mismo ocurrió con Sergio Pérez y Lance Stroll, que chocaron entre sí.

Ya con el auto de seguridad en pista se produjeron los abandonos de Isack Hadjar y el argentino Colapinto. El auto del oriundo de Pilar se detuvo por completo sin explicación aparente y generó un nuevo problema para Alpine, con pocas horas para reparar lo que sea que haya fallado antes de la clasificación. Segundo DNF para el argentino en la temporada.

Cuando la velocidad volvió, el líder era Verstappen, que aprovechó el abandono de Russell tras el choque y condujo hacia la victoria con tranquilidad.

Más adelante en la carrera, Lando Norris intentó un movimiento para dar el salto de posición sobre su compañero de equipo, Oscar Piastri, pero falló al realizar la maniobra, tocó a su compañero de equipo y provocó que ambos entraran en trompo, permitiendo que Charles Leclerc se les alejara y perdiendo lugares.

Los giros transcurrieron y el final llegó con victoria de Verstappen luego de 39 minutos, 48 segundos y 162 milésimas de competencia. El podio lo completaron los Ferrari de Lewis Hamilton y Leclerc, en ese orden. En puntos quedaron Kimi Antonelli, Liam Lawson, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg y Lando Norris.

En total fueron nueve los que abandonaron la competencia. Vallteri Bottas, Gabriel Bortoleto, Alex Albon y Oscar Piastri se sumaron a los que abandonaron hasta el momento en que Colapinto dejó la competencia.

La actividad continuará pronto para los pilotos de la categoría. A partir de las 10.30 (hora de Argentina) será turno de la clasificación para definir al líder de la competencia del domingo a las 10.