Heredia se desgarró y son siete los lesionados en Patronato

Este sábado, desde el club Patronato informaron que Facundo Heredia sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, por lo que no podrá ser tenido en cuenta por Marcelo Fuentes para el encuentro frente a Güemes de este domingo por la tarde en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Pero Heredia no es el único que se perderá el partido por lesión: son seis los futbolistas del Patrón que están en recuperación además del mediocampista (en ocasiones lateral) por izquierda.

Nahuel Genez también está en recuperación de un desgarro sufrido durante el encuentro frente a San Martín de San Juan (victoria por 3-0); Gabriel Díaz sufrió la fractura del peroné y otros cuatro jugadores están recuperándose de sus operaciones:-Federico Bravo: lesión en el quinto metatarsiano.-Juan Lencinas: luxación de rótula.-Luciano Pacco: ligamento cruzado.-Diego Díaz: ruptura de ligamento colateral externo de rodilla.

La buena noticia pasa por la recuperación de Alejo Miró. El extremo por izquierda volvió a entrenarse con normalidad durante la última semana y podría volver a ser tenido en cuenta por el entrenador.

Fuentes tendrá que elegir entre lo disponible, ya que además de Heredia tendrá que reemplazar a Joaquín Barolín, que en el partido frente a Chacarita (derrota 1-0) se fue expulsado.

Perdió Chacarita

Este sábado por la tarde Chacarita visitó a Almagro por la 33ª fecha de la Primera Nacional en el estadio 3 de Febrero. En este encuentro hubo victoria del local por 2-1 con goles de Julián Marchioni y Jeremías Bustos, de manera que Chacarita (empató transitoriamente por medio de Alexis Domínguez) permanece penúltimo con 33 unidades, una menos que Patronato. Almagro, por su parte, llegó a 41 y quedó cerca de asegurar la permanencia en la categoría (tiene ocho de ventaja sobre Chacarita con nueve en juego por delante.

De ganar ante Güemes (último con 23), Patronato no solo decretará el descenso del conjunto santiagueño, sino que tomará cuatro unidades de distancia respecto al Funebrero, acercándose a la posibilidad de mantener la categoría: por delante quedarán nueve puntos en juego.