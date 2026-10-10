Hubo aporte entrerriano en el arranque demoledor de Las Yaguaretés

Este sábado se pusieron en marcha los torneos masculino y femenino del Sudamericano de Rugby Seven en Villa Carlos Paz, Córdoba. En ese marco, tanto Los Pumas 7’s como Las Yaguaretés salieron a la cancha con el afán de repetir lo hecho en los juegos Suramericanos disputados en Santa Fe, donde ambos equipos obtuvieron la medalla dorada.

Las Yaguaretés

El camino de la selección femenina comenzó al mediodía. En el marco del Grupo A, se enfrentaron a República Dominicana en un partido que acabó en victoria por 62-0 con un try de la villaguayense Antonella Reding.

Luego siguió el éxito contra Guatemala por 69-0, esta vez con try de la concordiense Paula Pedrozo; mientras que el último partido del día fue frente a Paraguay, en lo que acabó en victoria por 36-0, nuevamente con aporte de Pedrozo.

Con tres éxitos en tres presentaciones, Argentina concluirá la fase de grupos este domingo a partir de las 13.14 frente a Uruguay. En caso de obtener la victoria disputará la final por el campeonato frente al vencedor del Grupo B, compuesto por Brasil, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.

Los Pumas

El seleccionado masculino debutó con un triunfo holgado por 59-0 frente a Paraguay a las 14.30. Caída la tarde el rival fue Colombia, al que Argentina venció por 24-7. De esta manera, Argentina se impuso en el marco de la Zona A con dos victorias.

Al finalizar como líder, se enfrentará al seleccionado que terminó segundo en la Zona B, que resultó ser Uruguay. Los Terosllegaron a esta instancia luego de vencer a Brasil por 12-7 y perder frente a Chile por 24-14 (los chilenos ganaron el grupo).