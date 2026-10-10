Javier Merlo ganó la clasificación del Turismo Nacional

Este sábado por la tarde se desarrolló la clasificación correspondiente a la décima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. Fue en el autódromo de la ciudad de San Martín, en Mendoza, lugar en donde antes se desarrollaron los entrenamientos para ver el ritmo con el que estaban los pilotos.

En el primero de los entrenamientos el líder fue Mauricio Lambiris con un tiempo de un minuto, 35 segundos y 30 milésimas. Al uruguayo lo siguieron Julián Santero y Bautista Damiani a 28 y 134 milésimas, respectivamente. El crespense Joel Gassmann, por su parte, quedó en el 28° puesto.

En el segundo de los ensayos se produjo el avance del cordobés Facundo Chapur. Con un giro de un minuto, 34 segundos y 468 milésimas luego de seis vueltas fue el de mejor registro veloz durante esta prueba, seguido por Damiani y Leonel Pernía; mientras que Lambiris pasó al 14° lugar. Gassmann, en este caso, acabó 31°.

Luego llegó el tiempo de la verdad. Al momento de la clasificación nadie pudo con Javier Merlo. A bordo de su Volkswagen Virtus, el piloto de la Scuderia Prema acabó quedándose con la pole position y el derecho de liderar la primera serie del domingo con un tiempo de un minuto, 34 segundos y 846 milésimas.

El segundo puesto fue para Chapur, que acabó a 128 milésimas del más rápido; mientras que el tercero fue el local Julián Santero, a 244 milésimas. El líder del campeonato, Agustín Canapino, acabó en el quinto puesto del clasificador a 394 milésimas. Gassmann, por su parte, terminó 14° a 993 milésimas.

Con la clasificación ya consumada, este domingo será turno de las series y la final. Las baterías clasificatorias serán a las 10.55, 11.20 y 11.45; mientras que la final que definirá al ganador de la décima fecha se producirá a partir de las 14: el vencedor se definirá luego de 20 giros o 40 minutos, lo que ocurra primero.