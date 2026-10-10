La pole de la Clase 2 fue para Tomas Vitar: Bastidas, segundo

Este sábado se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente a la Clase 2 del Turismo Nacional. Primero tuvieron lugar los dos entrenamientos que fueron por la mañana; mientras que por la tarde llegó el turno de las clasificaciones con destacada participación del paranaense Exequiel Bastidas.

En el primero de los entrenamientos en el autódromo de San Martín, Mendoza, por la décima fecha del campeonato, el que lideró fue Tomás Martín, que registró un tiempo de un minuto, 38 segundos y 377 milésimas, seguido por Julián Módica y Tomás Vitar. Bastidas quedó en la séptima posición, a 620 milésimas del mejor tiempo.

Luego, en el segundo ensayo, el líder fue Vitar con un tiempo de un minuto, 38 segundos y 62 milésimas. En este caso quedaron cerca Módica y Francisco Coltrinari; mientras que Bastidas quedó en el cuarto lugar.

Después de un descanso y el desarrollo de otras actividades en el autódromo mendocino, llegó el turno de la clasificación. En la primera tanda clasificatoria mandó Vitar con un tiempo de un minuto, 38 segundos y 504 milésimas. Bastidas fue quien lo siguió, apenas ocho milésimas por detrás; mientras que Thiago Ferrari fue el tercero, a 231 milésimas.

En la segunda tanda clasificatoria, la definitiva de la jornada, otra vez mandó el local Vitar, que lideró el clasificador con un tiempo de un minuto, 38 segundos y 26 milésimas a bordo de su Nissan March preparado por el GR Competición.

Bastidas quedó segundo, a 242 milésimas con su Toyota Yaris del Ale Bucci Racing; mientras que el tercer puesto fue para Módica, a 606 milésimas con el Toyota Etios de la Escudería Vicino.

El domingo la actividad se volverá a dividir en dos partes. Primero serán las series a disputarse entre las 10.05 y las 10.40; mientras que la final comenzará a las 12.45 y consagrará al mejor luego de 16 vueltas o 35 minutos, lo que ocurra primero.