Leandro Paredes sufrió un desgarro y se perderá las semifinales de Copa Sudamericana

Este viernes por la noche, Boca Juniors e Instituto empataron 2-2 en un encuentro que le costó caro al Xeneize. No fue por el resultado, ni por el juego, sino porque perdió a una pieza fundamental por lesión: Leandro Paredes.

El capitán del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena ingresó al campo de juego a los nueve minutos del segundo tiempo, pero apenas 16 minutos después se retiró tras sentir un “pinchazo”, según sus propias palabras, en la zona del isquiotibial derecho.

Esto encendió las alarmas en el club azul y oro, que le realizó los estudios médicos correspondientes este sábado. El resultado fue que sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho, por lo que se perderá los próximos 21 días de actividad debido a que tendrá que afrontar la recuperación de la lesión.

En ese plazo estará ausente en los dos juegos de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama y tampoco formará parte del equipo en los duelos ante Talleres e Independiente por el Torneo Clausura. Se prevé que esté disponible recién para el superclásico ante River Plate, que se disputará el domingo 1 de noviembre.

El mediocampista volverá para la etapa de definición de la temporada (Copa Argentina, Torneo Clausura y Sudamericana si el Xeneize avanza), pero lo hará bajo la presión lógica de un equipo que pretende volver a ser campeón luego de tres años y medio.