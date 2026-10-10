Olimpia le ganó a Urquiza y le dio una mano a Sionista

Este viernes por la noche hubo nutrida actividad en el marco de una nueva jornada de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Los tres grupos tuvieron encuentros con actividad destacada en la Zona C, por la que ganó Olimpia.

Zona A

La Zona A tuvo tres encuentros y le queda uno pendientes. Uno de los ganadores fue Sportivo San Salvador, que venció a Estudiantes de Concordia por 83-72, victoria con la que llegó a un acumulado de 8-2 para liderar con ventaja sobre sus perseguidores. El conjunto concordiense quedó en el último lugar (3-7).

También hubo triunfo de Ferrocarril de San Salvador, que se hizo fuerte en Concordia para vencer a Capuchinos por un ajustado 70-67. El Verde quedó con un acumulado de 4-5 en el quinto lugar; mientras que el elenco concordiense ahora está cuarto con su récord de 5-4.

El otro resultado de la jornada fue la sorpresiva victoria de San José sobre La Armonía por 78-71, resultado que impidió que los colonenses pudieran seguir de cerca a los sansalvadorenses: La Armonía está en el segundo lugar con acumulado de 6-4; mientras que San José está último con récord 3-7.

El partido entre Social Federación y Sarmiento de Villaguay, único pendiente por este grupo, se disputará el domingo a partir de las 20.

Zona B

En la Zona B, que tendrá doble fecha este fin de semana, la actividad comenzó este viernes con la disputa de todos los encuentros correspondientes a esta jornada. El único elenco que quedó libre fue Sportivo Peñarol de Tala.

Atlético Tala salió con autoridad y mantuvo el liderazgo de la tabla luego de vencer a BH de Gualeguay por 78-72 en condición de local. Con récord 9-2, el conjunto talense quedó como líder; mientras que los gualeyos están sextos con un récord de 5-7.

Regatas Uruguay sigue desde cerca al conjunto talense. Con una victoria como visitante por 76-67 ante Centro Bancario, el conjunto uruguayense aparece como único escolta con un acumulado de 8-4; mientras que el Verde es el colista con una suma de cuatro victorias y ocho derrotas.

Los dos ganadores restantes fueron Racing de Gualeguaychú (74-68 ante Luis Luciano) y Parque Sur (72-66 ante Zaninetti). La actividad continuará el domingo en una jornada en la que BH de Gualeguay quedará libre.

Zona C

En la 15ª fecha para la Zona C, el gran ganador Olimpia, que derrotó a Urquiza Santa Elena por 72-62 y de esta manera se ubicó en el tercer puesto de la tabla con una sumatoria de 9-6, mientras que el conjunto santaelenense está en el segundo puesto con récord 11-4.

Ambos detrás de Sionista, que venció un día antes a Quique por 71-54 en el estadio Moisés Flesler para establecerse como el único líder de la Zona con récord 13-2.

Los partidos pendientes se disputarán este sábado a partir de las 21. Habrá dos duelos paranaenses protagonizados por Estudiantes - Recreativo y Paracao - Talleres. El partido restante será en La Paz, donde Independiente recibirá a Ciclista.