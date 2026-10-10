River venció ajustadamente a Estudiantes de Río Cuarto y decretó su descenso

Este sábado por la noche, River Plate recibió a Estudiantes de Río Cuarto en el marco de la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido se llevó a cabo en el estadio Antonio Vespucio Liberti y contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado por Andrés Merlos en el VAR.

La victoria le permitió al Millonario recuperarse tras la caída frente a Huracán por 2-1, además de alcanzar los 16 puntos y ubicarse en la novena colocación de la Zona B, a dos puntos de Barracas Central. El equipo de Leonardo Ponzio tendrá la chance de meterse en puestos de clasificación el próximo miércoles 14, cuando enfrente a Sarmiento de Junín a partir de las 19 por el encuentro postergado de la fecha 11.

Estudiantes de Río Cuarto volvió a perder, sigue último en su zona y en la Tabla Anual y con la derrota de este sábado se decretó su descenso de categoría. El conjunto de Rubén Forestello seguirá jugando para completar el fixture: en la próxima fecha se enfrentarán a Aldosivi el domingo 18, desde las 18.

En este partido, el equipo de Ponzio salió a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

En frente, el León del Imperio salió con: Lautaro Herrera; Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez; Tomás González, Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís; Ibrahim Hésar, Mauro Valiente.

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