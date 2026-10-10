Suspendieron la actividad de la Liga Paranaense: sólo habrá un partido

Club VF será el único en recibir actividad este sábado por la tarde: enfrentará a Palermo.

Este sábado había actividad prevista para la Liga Paranaense de Fútbol en el marco del Torneo Clausura, que debía disputar su quinta fecha. Sin embargo, el mal tiempo provocó la suspensión de la mayor parte de los encuentros previstos para preservar el estado de los campos de juego.

El único partido que podrá disputarse de los cuatro que se preveían por el torneo masculino será el que protagonicen Club VF y Palermo a partir de las 16, ya que se jugará en el campo de juego de Club VF, único en el que habrá actividad durante esta jornada.

El comunicado oficial dice textualmente: La programación a jugarse este sábado queda suspendida parcialmente por las inclemencias del tiempo, solamente se disputarán los partidos fixturados en cancha del Club VF.

Los tres encuentros restantes serán postergados. Estos partidos son:

-Sportivo Urquiza vs. San Benito (estadio Pablo Zapata).

-Ciclón del Sur vs. Belgrano (estadio Aníbal Giusti).

-Los Toritos vs. Oro Verde (estadio Luis Metz).

Los demás encuentros correspondientes a esta jornada y que permanecen en el fixture son:

Lunes 12/10:

16: Peñarol vs. Camioneros.



Martes 13/10:

16: Atlético Paraná vs. Universitario.



Miércoles 14/10:

16: Formación Independiente vs. Don Bosco.

17: Instituto vs. Neuquen.

En la tabla de posiciones, Sportivo Urquiza lidera la Zona A con 12 puntos; Universitario manda en la Zona B con nueve y en la Zona C el líder es Patronato, también con nueve unidades.