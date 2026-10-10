TRL: Estudiantes ganó y quedó como único escolta

Este sábado por la tarde hubo acción correspondiente a la 16ª fecha del Torneo Regional del Litoral. En ese marco, Estudiantes debió jugar en condición de visitante frente a Jockey de Rosario; mientras que al Paraná Rowing Club le tocó recibir a Old Resian.

Jockey - Estudiantes

Como visitante, Estudiantes de Paraná enfrentó a Jockey en la ciudad de Rosario en un duelo que contó con el arbitraje de Mateo Ciaccio, de la Unión Santafesina de Rugby.

El conjunto paranaense se hizo fuerte como visitante y venció por 34-29. Ese resultado llevó al Albinegro a los 55 puntos, con los que quedó como único escolta de Duendes RC, que ganó su partido ante Universitario de Rosario por 38-30 como visitante y llegó a las 56 unidades. Jockey, por su parte, quedó tercero junto a Santa Fe RC con 52 unidades.

El Albinegro salió a la cancha con: Diego Correa, Ramiro Gurovich, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Álvaro Ferreyra, Mateo Martínez, Basilio Cañas; Juan Lescano, Sebastián Dorigon; Bautista Lescano, Máximo Cañas, Santo Lescano, Franco Rossetto y Bruno Heit.

En la próxima fecha, Estudiantes tendrá que enfrentarse con Jockey de Venado Tuerto al que recibirá en su sede del Parque Urquiza. Jockey de Rosario, por su parte, jugará un partidazo frente a Duendes en condición de visitante.

Rowing - Old Resian

En el predio La Tortuguita de Paraná, el Paraná Rowing Club recibió la visita de Old Resian en un encuentro que tuvo como juez a Facundo Gorla, de la Unión Santafesina de Rugby.

El Remero no tuvo piedad y se impuso por 44-17, sumando la totalidad de los puntos disponibles en el encuentro. La victoria llevó al conjunto paranaense a los 43 puntos, con los que se mantiene en la séptima posición, a dos unidades de los quintos CRAI y Gimnasia de Rosario. Old Resian, por su parte, está penúltimo con 28 puntos.

En este partido, Rowing salió a la cancha con: Gabriel Gutiérrez, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Agustín Reding, Joaquín Moine; Franco Marizza, Facundo Taboada, Andrés Agasse; Franco Osuna, Aquiles Bourdín; Mateo Baroli, Julián Pistrilli, Tomás Osuna, Emanuel Schiavo e Iván Quindt.

En la próxima fecha, Rowing tendrá que visitar a Santa Fe RC en un duelo difícil en su afán por escalar en la tabla; mientras que Old Resian recibirá a Universitario de Rosario en un duelo directo por las últimas posiciones.