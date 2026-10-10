TRL: Estudiantes juega un partido clave por la clasificación

El "Albinegro" viene de tropezar ante Duendes como local: buscará revancha fuera de casa (Foto: Jano Colcerniani - Tercer Tiempo).

Este sábado, la acción correspondiente al Torneo Regional del Litoral tendrá a los dos representantes de la Unión Entrerriana de Rugby en el Top 10 con actividad. Tanto el Club Estudiantes como el Paraná Rowing Club jugarán sus respectivos partidos correspondientes a la 16ª fecha del campeonato.

Estudiantes

El Albinegro viene de perder por 30-16 ante Duendes RC como local en un partido que le dio la clasificación al Fantasma rumbo a las semifinales del Torneo Regional del Litoral, ya que llegó a 56 puntos y es inalcanzable para el que marcha quinto en la tabla con tres partidos por delante.

El CAE quedó como escolta con 50 puntos, pero no está solo: Santa Fe RC y Jockey de Rosario tienen la misma cantidad de puntos. Justamente este último será el próximo rival del Vendaval, que visitará Rosario con ánimos de llevarse los puntos necesarios para asegurar el paso a la próxima fase. El árbitro del encuentro será Mateo Ciaccio, de la Unión Santafesina De Rugby.

Para este partido, Pedro Fontanetto pondrá en cancha a: Diego Correa, Ramiro Gurovich, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Álvaro Ferreyra, Mateo Martínez, Basilio Cañas; Juan Lescano, Sebastián Dorigon; Bautista Lescano, Máximo Cañas, Santo Lescano, Franco Rossetto y Bruno Heit.

Rowing

El Paraná Rowing Club viene de obtener un sólido triunfo por 34-19 ante Universitario de Rosario en condición de local. Esta victoria llevó al Remero a los 38 puntos, con los que sigue en la séptima ubicación, pero ahora con la oportunidad de asaltar puestos más altos: tiene a tiro a CRAI y a Gimnasia de Rosario (ambos suman 40).

Su rival en esta fecha será Old Resian, penúltimo en la tabla de posiciones con apenas 28 puntos. El Albiceleste jugará como local con el arbitraje de Facundo Gorla, de la Unión Santafesina de Rugby.

Para este partido, el equipo de Gastón Conde y Francisco Nin saldrá a la cancha con: Gabriel Gutiérrez, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Agustín Reding, Joaquín Moine; Franco Marizza, Facundo Taboada, Andrés Agasse; Franco Osuna, Aquiles Bourdín; Mateo Baroli, Julián Pistrilli, Tomás Osuna, Emanuel Schiavo e Iván Quindt.