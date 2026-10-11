Atlético Paraná sacó ventaja en Pronunciamiento

Este domingo la acción correspondiente al Torneo Federal Regional Amateur enfrentó a los equipos entrerrianos en los encuentros de ida de la segunda fase del campeonato. Aquellos equipos que acabaron mejor ubicados en la tabla de posiciones fueron a buscar como visitantes un resultado que les permitiera definir con tranquilidad como anfitriones. Dos de los tres elencos representantes de Paraná jugaron en esa condición.

Don Bosco - Juventud Unida

Al Salesiano, uno de los dos clasificados como mejor tercero, le tocó enfrentarse a uno de los principales candidatos al ascenso. En el estadio Carlos Federik, el Salesiano jugo como local este sábado y cayó por 4-2 frente al conjunto gualeguaychuense.

Damián De Hoyos a los 17 y Federico López a los 46, ambos del primer tiempo, adelantaron al Juve; que sufrió el descuento de Jeremías Bettini a los ocho minutos de la segunda mitad. Ese gol hizo reaccionar al Decano, que anotó dos más por medio de Agustín Benedetti y Damián De Hoyos a los 15 y 18, respectivamente. Diez minutos más tarde llegó el tanto de Isaías Martínez para el 2-4 definitivo.

El encuentro de vuelta dentro de esta serie será el próximo fin de semana y determinará al clasificado a los cuartos de final de la Región Litoral Sur, que involucra a equipos de Entre Ríos y Santa Fe.

Recreativo San Jorge - Neuquen

Uno de los que jugó como visitante fue el Atlético Neuquen Club. Luego de avanzar como invicto de la fase de grupos, el Pingüino parecía sufrir su primer revés del torneo en el encuentro disputado en el estadio Justo José Lescano.

El gol de Ayrton Cardozo a los 39 minutos del complemento parecía darle la victoria a los elisenses, pero en el tercer minuto de tiempo añadido al reglamentario llegó el gol de Luciano Díaz que puso el 1-1 y conservó el invicto del conjunto paranaense.

Ahora, Neuquen tendrá la chance de hacerse fuerte en el estadio Luis Renaud para avanzar de fase y continuar vigente en la competencia.

Defensores de Pronunciamiento - Atlético Paraná

En el estadio Delio Cardozo, Defensores de Pronunciamiento y Atlético Paraná revivieron un viejo duelo del Torneo Federal A. Como visitante se hizo fuerte el Gato, que acabó ganando por 2-0 y llevándose un gran resultado.

Abraham Reartes, de penal, abrió la cuenta cuando iban 30 minutos del primer tiempo; mientras que Leandro Ilari a los ocho del complemento anotó el segundo tanto que le dio la victoria al Rojiblanco por 2-0.

Con el triunfo, el Gato tiene la posibilidad de cerrar la serie como local en el estadio Pedro Mutio para permanecer en competencia dentro del torneo.

- Resultados | Octavos de final | Región Litoral Sur

Don Bosco 2-4 Juventud Unida.

Social y Deportivo Achirense 3-1 Comunicaciones (Concordia).

Depro 0-2 Atlético Paraná.

Recreativo San Jorge 1-1 Neuquen.

Cosmos FC 1-1 Sportivo Ben Hur (Rafaela).

Studebaker 0-2 Juventud (Esperanza).

San Jorge 1-2 Colón (San Justo).

Sanjustino 0-0 Los Andes (Alcorta).