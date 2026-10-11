Bastidas terminó segundo en la carrera que ganó Vitar en Mendoza

Este domingo hubo actividad por la Clase 2 del Turismo Nacional con la disputa de las series y la final correspondientes a la décima fecha del Campeonato Argentino en el autódromo de San Martín, Mendoza.

En primer término se desarrolló la serie liderada por el poleman Tomás Vitar. El piloto local del GR Competición lideró la competencia a bordo de su Nissan March y completó los cinco giros de carrera en ocho minutos, 18 segundos y 258 milésimas. Los tres primeros los completaron Francisco Coltrinari y Thiago Ferrari.

En la segunda batería también mandó el que largó primero. El paranaense Exequiel Bastidas se quedó con la carrera de cinco vueltas en ocho minutos, 18 segundos y 637 milésimas, con lo que se vio forzado a partir desde el segundo lugar en la final. Detrás quedaron Julián Módica y Martín Leston.

Con el orden de la final definido, se dio la partida a la carrera de 16 vueltas que acabó ganando el mendocino Vitar. El desarrollo fue lineal y favoreció al local que partió en el primer puesto y así terminó tras 26 minutos, 54 segundos y 767 milésimas de competencia.

En el segundo lugar arribó el paranaense Bastidas, a dos segundos y 222 milésimas del ganador. Ese resultado le permite conservar el liderazgo en el campeonato con 14 puntos de diferencia respecto a Vitar, su escolta. El tercer puesto de la carrera fue para Martín Leston a cuatro segundos y 941 milésimas. Francisco Coltrinari, que llegó a esta fecha como escolta del campeonato, terminó cuarto.

La próxima fecha del campeonato se desarrollará en el Autódromo Ciudad de Concordia el fin de semana del 1 de noviembre. Luego quedará solo una fecha más: el 29 de noviembre en el autódromo Ciudad de Viedma.