Belgrano venció a Racing y se sumó al lote de líderes de la Zona B

Por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Racing recibió a Belgrano en el estadio Juan Domingo Perón. El árbitro del juego fue Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

Belgrano se impuso por 2-0, resultado que le permitió llegar al lote de líderes de la Zona B del certamen. Con 22 puntos acompaña a Rosario Central y Argentinos Juniors en la cima. Además, cuenta con 48 puntos en la Tabla Anual y guarda la esperanza de poder pelear por el título, ya que solo está a cuatro unidades del líder Independiente Rivadavia. En la próxima fecha, el Celeste recibirá a River Plate, el domingo 18, desde las 20.15.

Para la Academia fue la séptima derrota del campeonato: suma apenas 11 puntos y está 13° en la tabla de posiciones, con escasas chances de clasificación a la próxima fase: está a siete del último clasificado y quedan 12 puntos en juego. En la Tabla Anual ya no puede alcanzar a Gimnasia, 10° en la tabla y dependerá de quiénes ganen los títulos para contar con alguna chance de clasificación. En la próxima fecha su rival será Independiente en el clásico de Avellaneda, el domingo 18 desde las 14.45.

Racing arrancó este partido con una formación 4-1-4-1 con: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Lautaro Díaz, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Tomás Conechny; Adrián Martínez.

En frente, Ricardo Zielinski formó a: Manuel Vicentini; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; Lucas Passerini.

Nota en desarrollo.