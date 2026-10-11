Central goleó a Independiente Rivadavia y se subió a la cima

Este domingo la acción por el Torneo Clausura de la Liga Profesional encontró por la Zona B a Rosario Central e Independiente Rivadavia en el estadio Gigante de Arroyito. Este partido por la duodécima fecha del campeonato contó con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por José Carreras.

La victoria por 5-0 llevó a Rosario Central a los 22 puntos, con los que lidera la Zona B junto a Argentinos Juniors, que igualó con Platense en simultáneo. Con esta goleada además quedó cuarto en la Tabla Anual con 50 puntos, uno por debajo de Boca y Argentinos y a dos de la Lepra mendocina, que sigue liderando. En la próxima fecha su rival será Atlético Tucumán el sábado 17, desde las 20.

La dura caída sufrida como visitante que incluyó la expulsión de Alex Arce dejó a Independiente Rivadavia con 18 puntos en la octava posición de su grupo. Además, lidera la Tabla Anual, pero lo hace con mucho menos aire que algunas fechas atrás: tiene 52 y podría ser igualado por Vélez. En la próxima jornada, la Lepra deberá recibir a Tigre el sábado 17, desde las 17.30.

El partido

El Canalla salió a la cancha con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Federico Navarro, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

En frente, el conjunto mendocino formó con: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Luis Sequeira, Matías Fernández; Alex Arce.

El juego en Rosario comenzó con dominio total del anfitrión, que tuvo una ocasión clarísima para la apertura del marcador en un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo. Luego de un primer intento involuntario de Ignacio Ovando que Nicolás Bolcato rechazó a puro reflejo, el árbitro acabó sancionando penal por una supuesta falta de Sheyko Studer sobre Ovando en su intento de despejar la pelota.

Tras la sanción de Tello, de la ejecución se encargó Ángel Di María, que definió a la izquierda de Bolcato y lo venció para el 1-0 parcial a los 11 minutos. El arquero acertó el palo, pero nada pudo hacer.

El Canalla siguió atacando y estuvo cerca del segundo luego de un remate de Di María de media vuelta que Studer desvió al tiro de esquina de forma involuntaria, casi convirtiendo en contra de su propia valla.

La situación empeoró para la Lepra mendocina luego de que el árbitro decidiera la expulsión de Arce por un golpe en el rostro de Gastón Ávila al intentar disputar la pelota con el pie cuando el jugador del local bajó la cabeza. Con uno menos desde los 40 del primer tiempo se dificultó la historia para los de Alfredo Berti.

Y en la segunda mitad Central facturó. Primero lo hizo con un avance por izquierda de Jaminton Campaz, que tras una pared con Vicente Pizarro, le hizo un sombrero a Leonard Costa y definió fuerte de derecha contra el palo derecho de Bolcato para el 2-0 a los seis minutos.

Luego Campaz recuperó por el costado izquierdo para iniciar una sucesión de pases de izquierda a derecha que terminaron con una nueva asistencia de Pizarro para la llegada de Ángel Di María. El Fideo definió a la izquierda de Bolcato y estampó el 3-0 a los 12 minutos.

El cuarto fue con el ataque en profundidad de Agustín Sández por la izquierda tras un taco de Di María. El centro bajo del ex Boca ubicó a Enzo Copetti dentro del área, que solo tuvo que empujar el balón para vencer a Bolcato y poner el 4-0 parcial cuando iban 24 minutos.

El quinto y último gol fue el más especial de todos. Di María envió un centro al área que ubicó a Ovando, quien bajó el balón con el pecho para el máximo goleador histórico de la era profesional en el conjunto rosarino, Marco Ruben. La definición del atacante a la derecha de Bolcato sirvió para sentenciar el 5-0 a los 29 minutos. De allí en más no ocurrió nada: el Canalla cuidó fuerzas y se llevó un gran triunfo.

Video: Liga Profesional.