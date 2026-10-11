Con duelo interzonal incluido, continúa la fecha 12 de la Liga Profesional

Este domingo se desarrollarán cinco encuentros correspondientes a la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. La actividad comenzará a las 14.45 y tendrá juegos por las dos zonas, incluyendo también el partido interzonal de la jornada.

14.45: San Lorenzo - Deportivo Riestra (Zona A)

En el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo recibirá este domingo a Deportivo Riestra a partir de las 14.45 en el marco de la Zona A del campeonato. El partido contará con el arbitraje Bruno Amiconi, acompañado en el VAR por Nahuel Viñas. La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN premium.

El Ciclón viene de sufrir una dura caída frente a Defensa y Justicia por 3-0, además de atravesar una semana crítica en la que se conoció que la Asociación del Fútbol Argentino asistirá a la institución con un adelanto de dinero para el pago de salarios. En el torneo está 12° con 11 puntos, a seis unidades de la clasificación a la próxima fase del torneo.

Riestra también tiene 11 unidades y está un puesto por encima del Ciclón luego de su último empate 1-1 con Central Córdoba. Con 22 puntos está antepenúltimo en la Tabla Anual y todavía no puede despegarse de la lucha por evitar el descenso: solo una victoria ante el Ciclón podría llevarle tranquilidad: sacaría nueve de ventaja sobre Aldosivi con 12 puntos por delante.

17: Rosario Central - Independiente Rivadavia (Zona B)

En el marco de la Zona B, el primer partido de la jornada será a las 17, protagonizado por Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza. El cotejo será arbitrado por Facundo Tello, acompañado en el VAR por José Carreras. La transmisión de este partido estará a cargo de TNT Sports.

El Canalla viene de empatar 1-1 con Banfield en condición de visitante, con lo que suma 19 puntos y se ubica en la cuarta posición por diferencia de gol (hay cinco equipos con la misma cantidad de puntos). En la Tabla Anual suma 47 unidades y está sexto, a tiro de Argentinos Juniors (50) en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores.

El conjunto mendocino marcha séptimo con 18 unidades luego de su último empate 1-1 con Gimnasia La Plata en condición de local. El elenco leproso lidera la Tabla Anual con 52 puntos, pero de no ganar podría ser alcanzado por Argentinos Juniors, que tiene 50.

17: Platense - Argentinos Juniors (interzonal)

El duelo interzonal de la fecha será en el estadio Ciudad de Vicente López a partir de las 17: Platense recibirá a Argentinos Juniors en un duelo entre dos rivales con historia. El partido contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Juan Pafundi. La transmisión será de ESPN premium.

El Calamar sumó un punto en su última presentación luego de empatar 2-2 con Vélez y está actualmente 13° en su grupo con 10 puntos. En la Tabla Anual se ubica 26° con 26 unidades, todavía no salvado matemáticamente del descenso: de ganar habrá asegurado la permanencia.

Los de Paternal son animadores del torneo. En su última presentación vencieron a Tigre por 2-1, con lo que llegaron a los 21 puntos y lideran en soledad la Zona B. Además, en la Tabla Anual pueden aspirar al primer lugar en caso de que Independiente Rivadavia no sume frente a Central: tienen 50 puntos contra 52 de los mendocinos.

19.15: Racing - Belgrano (Zona B)

A partir de las 19.15 continuará la actividad en el estadio Juan Domingo Perón, donde Racing recibirá a Belgrano. El partido por la Zona B será arbitrado por Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza. La transmisión de este partido será de ESPN premium.

La Academia viene de superar a Estudiantes de Río Cuarto por 2-1, resultado con el que llegó a 11 puntos y se ubica 13° en su grupo, a siete puntos de los puestos de clasificación. En la Tabla Anual también está lejos: tiene apenas 32 puntos y casi no aspira a clasificar a puestos de copas internacionales por esta vía.

El Pirata, por su parte, marcha como escolta de la Zona B con 19 puntos luego de su victoria por 1-0 ante Talleres en condición de visitante. El Pirata tiene además 45 puntos en la Tabla Anual y, aunque está clasificado a la Copa Libertadores por ganar el Torneo Apertura, está en la última posición de clasificación a la Copa Sudamericana.

21.30: Talleres - Independiente (Zona A)

El cierre de la jornada estará a cargo de la Zona A con un partido que se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Mario Kempes: Talleres recibirá a Independiente. El partido contará con Sebastián Zunino como árbitro, acompañado en el VAR por Laura Fortunato. La transmisión será de TNT Sports.

La T suma ocho puntos y está última en su grupo luego de la derrota en el clásico frente a Belgrano por 1-0. Además tiene 34 puntos en la Tabla Anual, con lo que está lejos de los puestos de clasificación a copas internacionales: su objetivo será cerrar el año de la mejor manera posible.

Independiente, por su parte, tiene 17 puntos y está octavo en la Zona A luego de su derrota por 4-1 ante Instituto en condición de local. Aunque la situación futbolista es crítica, su puesto de clasificación no corre peligro en esta fecha. Además, en la Tabla Anual está 14° con 41 puntos, a cuatro unidades de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.