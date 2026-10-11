Con polémica, Platense se lo igualó a Argentinos en el final

Este domingo la acción por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 tuvo duelo interzonal en el estadio Ciudad de Vicente López. Platense recibió a Argentinos Juniors en un duelo que contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Juan Pafundi.

El resultado final con empate 1-1 no le sirvió demasiado al Calamar, que quedó con 11 puntos en la 13ª posición de la Zona A, a seis unidades del octavo lugar, último de clasificación a la próxima instancia. Además tampoco le bastó para asegurar la categoría, ya que se mantiene alcanzable por Aldosivi, aunque el Tiburón debería sumar todos sus puntos. En la próxima fecha, los dirigidos por Martín Palermo recibirán a Lanús el sábado 17, desde las 17.30.

El Bicho, por su parte, perdió la chance de ser líder en soledad dentro de la Zona B. Con 22 puntos ostenta la misma posición que Rosario Central, que lo superó por contar con una mejor diferencia de gol. Además, en la Tabla Anual quedó como escolta de Independiente Rivadavia (52 puntos) e igualado con Boca Juniors con 51 unidades. En la próxima fecha, el elenco de Paternal visitará a Banfield el sábado 17, desde las 15.

El partido

Los dirigidos por Palermo salieron a la cancha con: Juan Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda.

En frente, el elenco de Nicolás Diez salió con Brayan Cortés, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina y Gastón Verón.

El manejo del partido comenzó en manos de los conducidos por Nicolás Diez, que llegaron con un avance de izquierda al centro de Nicolás Oroz que terminó en pase hacia la derecha para la llegada de Diego Porcel. El atacante esquinó el remate contra el lado derecho de Juan Cozzani y puso el 1-0 parcial a los 11 minutos.

Argentinos siguió buscando y tuvo el segundo gol tras un centro desde la izquierda de Facundo Carrizo para la llegada por el medio de Tomás Molina. El atacante llegó a empujar el balón y, aunque evitó al arquero, su definición acabó dando en el poste antes de quedar en poder del arquero local.

Ya en la segunda mitad del partido cambió el dominador y Platense tuvo una gran ocasión para el empate luego de un centro de la derecha que le quedó a Bautista Merlini. El atacante definió mordido luego de su control y la pelota no sorprendió a Brayan Cortés, que controló sin problemas.

El Calamar volvió a llegar poco después con un remate desde afuera del área de Iván Gómez que pareció dar en el brazo de Carrizo en la línea del área grande antes de irse al tiro de esquina, sin embargo el árbitro no sancionó nada.

Los locales siguieron buscando y tuvieron la chance del empate en un penal sancionado por Nicolás Ramírez debido a un supuesto agarrón de Diego Porcel sobre Tomás Silva. De la ejecución se encargó Franco Zapiola, que definió suave al costado derecho de Cortés, que se arrojó al otro poste. Gol y 1-1 a los 25 minutos.

El empate envalentonó al Calamar que tuvo la chance de dar vuelta el encuentro en dos intentos. Primero fue Nicolás Retamar con un disparo desde adentro del área que Cortés contuvo con rebote y luego llegó Zapiola, que sacó un remate de larga distancia desde el costado izquierdo que se fue cerca del poste ubicado a la izquierda de Cortés. Los de Palermo apretaron al final, pero no pudieron: fue 1-1.

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