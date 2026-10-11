Con Reding y Pedrozo, Las Yaguaretés volvieron a ser campeonas sudamericanas

La villaguayense Reding aportó un try en la victoria sobre Brasil en la final.

Este domingo se desarrolló el cierre de la actividad correspondiente a los Campeonatos Sudamericanos de rugby masculino y femenino en Villa Carlos Paz, Córdoba. Los Pumas y Las Yaguaretés llegaron como firmes candidatos al segundo día de actividad luego de mostrarse dominantes durante la primera jornada.

Las Yaguaretés

Luego de una brillante actuación con victorias ante República Dominicana, Guatemala y Paraguay, Argentina cerró la fase de grupos frente a Uruguay con un inapelable 39-0 a su favor. Hubo tries de la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo para el triunfo holgado del combinado nacional.

Esto llevó al equipo a la definición del torneo, en la que se enfrentaron a Brasil ya por la tarde cordobesa. Y otra vez hubo éxito de Las Yaguaretés, que se impusieron por 19-10 gracias a los tries de Candela Delgado, Talía Rodich y Reding, repitiendo el éxito obtenido en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

De esta manera Argentina se consagró campeona invicta debido a que ganó sus cinco presentaciones.

-Resultados de Argentina:62-0 vs. República Dominicana.69-0 vs. Guatemala.36-0 vs. Paraguay.39-0 vs. Uruguay.19-10 vs. Brasil.

Los Pumas

El seleccionado masculino también celebró el campeonato. En su caso jugaron por la mañana frente a Uruguay y por la siesta ante Chile luego de imponerse en el Grupo A durante la jornada del sábado con las victorias obtenidas frente a Paraguay y Colombia.

Contra Los Teros, el seleccionado argentino se impuso por 19-12, mientras que por la tarde el triunfo ante Chile fue por 21-7. Debido a los resultados que se dieron durante la jornada, Los Pumas debieron medirse con Chile nuevamente para determinar al campeón del torneo y otra vez ganaron los argentinos por 24-5 para adueñarse del título.

El combinado argentino también repitió lo hecho en los Juegos Suramericanos y de esta forma se quedó con el primer lugar.

-Resultados de Argentina:59-0 vs. Paraguay.24-7 vs. Colombia.19-12 vs. Uruguay.21-7 vs. Chile.24-5 vs. Chile.