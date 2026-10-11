El auto dijo basta y Colapinto abandonó en la mitad de la competencia

Colapinto sufrió su tercer DNF de la temporada y concluyó la gira asiática de la peor manera.

Este domingo concluyó la actividad por la 17ª fecha de la temporada en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En el autódromo de Singapur se desarrolló una nueva carrera camino a consagrar al campeón 2026. En ese marco, Franco Colapinto partió desde el 15° puesto debido a que Isack Hadjar largó desde boxes junto a otros dos pilotos.

Largada prolija por parte del líder Max Verstappen, que resistió los embates de Charles Leclerc y se quedó con el primer lugar del clasificador. Franco Colapinto también tuvo una buena partida y saltó del 15° al 14° lugar.

Desde atrás, George Russell comenzó una remontada con el afán de volver a posiciones de puntos. En cinco giros de competencia, el piloto británico se ubicó detrás de Colapinto y comenzó con la presión. El argentino, por su parte, tenía por delante a un rival directo, Arvid Lindblad, quien se retrasó en la largada.

Con la pérdida de posición respecto a Russell, Colapinto volvió a su lugar de largada, el 15° lugar, cuando iban siete vueltas de competencia. Una vuelta después el auto de Gabriel Bortoleto dijo basta y quedó a un lado de la pista por un aparente problema de caja.

Después del auto de seguridad virtual impuesto por el abandono de Bortoleto, Colapinto aprovechó y atacó a Lindblad, a quien superó para retomar el 14° lugar e ir en búsqueda de puestos más altos. Atrás, Hadjar venía en remontada para recuperar puestos después de largar en la línea de partida: en diez vueltas ya estaba 17°.

Luego de que Russell superó a Carlos Sainz, Colapinto fue al ataque del Williams y le recortó un segundo y medio en pocas vueltas. Sin embargo, un problema de potencia informado por el argentino lo mantuvo a dos segundos del español y con Hadjar presionándolo desde atrás.

El primero en entrar a los boxes fue Lewis Hamilton, quien sorprendió con esta decisión, ya que salió a la competencia con neumáticos medios. El regreso a pista lo tuvo con neumáticos blandos en el séptimo lugar, todavía a tiro de remontar hasta el tercer puesto que ostentaba previamente.

En la 31ª vuelta, el argentino Colapinto quedó en una vía de escape y perdió varias posiciones hasta sacar el auto. Esto lo llevó a abandonar la competencia, provocando su tercer DNF de la temporada.

Dos giros más tarde, se produjo el ingreso a boxes de Max Verstappen, quien se mantuvo por delante de Oscar Piastri una vez que volvió a la pista. El de Red Bull seguía dominando la competencia con autoridad.

Con el abandono de Lance Stroll en la 40ª vuelta se produjo un auto de seguridad virtual que invitó a Mercedes a llamar a Russell a los boxes. El británico hizo su primer ingreso a los pits desde la séptima posición, pero el final del auto de seguridad lo hizo perder algunas posiciones: volvió en el 10° puesto.

En el final de la competencia y con neumáticos blandos exigidos por demás, Hamilton perdió dos posiciones y cayó del tercer al quinto lugar. Los beneficiados fueron Kimi Antonelli y Lando Norris, que quedaron tercero y cuarto, respectivamente.

Verstappen resistió y no cometió errores en el primer lugar para llevarse su segunda victoria de la temporada y tercera consecutiva contando la carrera sprint. El neerlandés descuenta en el campeonato que parece en manos de Antonelli, quien terminó tercero. El segundo lugar fue para un prolijo Charles Leclerc.

La próxima competencia será en dos fines de semana, en el autódromo de Austin, Texas, donde tendrá lugar el Gran Premio de los Estados Unidos.