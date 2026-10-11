“Fueron fines de semana muy duros”, reconoció Colapinto

Este domingo hubo carrera en la Fórmula 1 por tercer fin de semana consecutivo. En el autódromo de Singapur, Franco Colapinto participó de la competencia por la 17ª fecha del Campeonato Mundial, pero al igual que le pasó en la carrera Sprint, debió abandonar durante la competencia.

“Un problema de transmisión, creo”, dijo el piloto argentino que igual advirtió que debían esperar al regreso del auto de la pista para poder sacar conclusiones respecto a lo ocurrido. “Hay que entender qué pasó”, subrayó.

Posteriormente aseguró que se trata de una pena y que tuvo dos problemas en dos carreras diferentes durante el fin de semana. “Hay que volver con el equipo, trabajar para estar más fuertes”, apuntó y aseguró que será para tomar con más fuerzas la parte que más le gusta del año: las carreras en Estados Unidos, México y Brasil.

“Tengo que hacer un reset y volver a empezar porque fueron fines de semana muy duros. No estuve teniendo el mejor de los momentos, simplemente”, dijo y reconoció que, para él, tuvo el peor “triple header” (así llaman al período en el que hay tres competencias consecutivas) de su carrera deportiva.

“Va a ser duro, pero hay muchas oportunidades, así que espero revertir este momento malo que estoy pasando”, señaló el argentino que ya apunta a mejorar en el Gran Premio de los Estados Unidos que se producirá el domingo 24 de octubre en Austin, Texas.