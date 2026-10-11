Gimnasia goleó en Concepción del Uruguay y se ilusiona

El "Lobo" goleó en casa y le bastará con perder por dos goles para seguir en carrera.

Este domingo hubo continuidad en el marco de la primera etapa eliminatoria de la Fase Reválida del Torneo Federal A. En el estadio Manuel y Ramón Núñez, Gimnasia de Concepción del Uruguay recibió a 9 de Julio de Rafaela en un encuentro que contó con el arbitraje de Jonathan Correa.

El Lobo uruguayense salió al campo de juego con: Emilio Rébora; Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Román Olagüe; Agustín Favre, Juan Rodríguez, Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier; Luis Vila y Micael Bogado.

En frente, el León salió a la cancha con: Lucas Cuevas; Tomás Rouiller, Tomás Androetto, Agustín Vanega, Sebastián Acuña; Pablo Ramírez, Alex Salcedo, Cristian Ludueña, Leandro Larrea, Laureano Troncoso y Maximiliano Solari.

El Lobo se hizo fuerte de local y se tomó revancha de la goleada sufrida en la fase de grupos por 4-1 en condición de visitante. Fue ese mismo marcador por el que se impuso en el duelo de este domingo en Concepción del Uruguay.

El juego se abrió rápido y a los diez minutos los uruguayenses ya ganaban por 2-0 con los tantos de Favre y Laumann. La expulsión de Tomás Rouiller durante la primera mitad (a los 27 minutos) dificultó aún más la labor para el conjunto de Martín Bieler, que no le encontró la vuelta al encuentro.

El tercer gol llegó por medio de Román Olagüe a los 15 minutos de la segunda mitad. Ronaldo Abondetto descontó de penal cuando quedaban dos minutos; pero Juan Casares devolvió la diferencia a tres goles tan solo un minuto más tarde: ganó Gimnasia.

El encuentro de vuelta será en el estadio Germán Soltermam, en donde 9 de Julio intentará remontar una diferencia de tres goles en contra. Gimnasia, bajo la conducción de Martín Pinilla, buscará mantener el resultado para avanzar de fase y mantener viva la ilusión por el segundo ascenso a la Primera Nacional.