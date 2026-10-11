Gimnasia recibe a 9 de Julio en la ida de la primera etapa de la Reválida

El "Lobo" viene de perder en su última presentación en Las Parejas, aunque mantuvo la categoría.

En el estadio Manuel y Ramón Núñez, Gimnasia de Concepción del Uruguay recibirá este domingo a 9 de Julio de Rafaela. Será en el marco del encuentro de ida de la primera etapa de la Reválida del Torneo Federal A.

El cotejo comenzará a las 16 y contará con el arbitraje de Jonathan Correa, acompañado por los jueces asistentes Marcos Guzmán y Melina Pascanas Eizaguirre. La cuarto árbitro será Evelyn Luján.

Gimnasia cerró la segunda fase del torneo con derrota por 1-0 frente a Sportivo AC en el estadio 4 de Septiembre de Las Parejas. Tras esa caída acabó segundo en el grupo, por detrás de Boca Unidos y avanzó de instancia en el torneo.

Con los resultados de los octavos de final por el primer ascenso definido, quedaron determinados los cruces de la primera etapa de la Reválida y al Lobo entrerriano le tocó medirse con 9 de Julio de Rafaela.

Para este partido, Martín Pinilla eligió a los siguientes convocados: Lautaro Altamirano, Alexis Arraigada, Ramiro Baro, Damián Baltoré, Micael Bogado, Juan Casares, Lautaro Dening, Agustín Favre, Agustín García, Nicolás Germanier, Facundo Laumann, Santiago Lebus, Enzo Márquez, Román Olagüe, Tomás Palladino, Emilio Rébora, Juan Rodríguez, Franco Bochatay, Nicolás Suárez y Luis Vila.

En frente habrá un rival de cuidado. 9 de Julio de Rafaela quedó sexto en la segunda fase en búsqueda del primer ascenso y estuvo a un punto de clasificar a los cuartos de final del campeonato. El conjunto rafaelino fue uno de los animadores de las primeras instancias del torneo y será una dura prueba para los uruguayenses.

En su última presentación dentro del Nonagonal, 9 de Julio enfrentó a Sol de América de Formosa en condición de visitante y empató 1-1, con lo que quedó al borde de clasificar: una victoria lo hubiera metido en los cuartos de final. Los dirigidos por Marcelo Varela además tienen ventaja de localía y podrán buscar la clasificación en su estadio, el Germán Solterman, tras jugar en el sur entrerriano.