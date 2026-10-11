Javier Merlo se quedó con la victoria en la Clase 3

Merlo (centro) se llevó la victoria y relegó en el podio a Lambiris (izquierda) y Santero (derecha).

Este domingo concluyó la actividad correspondiente a la décima fecha del Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional. Primero se desarrollaron las series y luego tuvo lugar la final para determinar al ganador de la fecha en el autódromo de San Martín de Mendoza.

En la primera serie clasificatoria el ganador fue Merlo, que obtuvo el triunfo luego de ocho minutos y 387 milésimas. Detrás de él quedaron Leonel Pernía y Bautista Damiani, a 734 milésimas y dos segundos y 694 milésimas, respectivamente. El crespense Joel Gassmann abandonó luego de una vuelta durante esta batería.

En la segunda serie el ganador fue Agustín Canapino, que se llevó el triunfo luego de ocho minutos, ocho segundos y 967 milésimas, dejando por detrás a Jorge Barrio y Facundo Chapur a 621 y 964 milésimas. El puntero del campeonato se estableció como una amenaza para Merlo.

En la tercera serie, que fue la segunda más rápida, el ganador fue Mauricio Lambiris luego de ocho minutos, dos segundos y 770 milésimas. Segundo quedó Julián Santero y tercero arribó Ever Franetovich a un segundo y 484 milésimas y a dos segundos y 275 milésimas, respectivamente.

Con Merlo como líder seguido por Lambiris y Canapino se largó la décima final de la temporada, antepenúltima antes del desenlace del torneo. Y Merlo no dejó lugar a dudas: dominó las 20 vueltas de competencia y se llevó la victoria luego de 32 minutos, 49 segundos y 793 milésimas.

En el podio lo acompañaron Lambiris, a 317 milésimas, y Santero, a 536 milésimas. El líder del campeonato, Canapino, arribó a seis segundos y 194 milésimas, con lo que llegó a 299 puntos: lo siguen Santero y Chapur a 43 y 67 puntos, respectivamente. El crespense Joel Gassmann quedó lejos: arribó en el puesto 23, a más de 38 segundos del vencedor.

La próxima final de la temporada llegará el fin de semana del 1 de noviembre en el autódromo Ciudad de Concordia.