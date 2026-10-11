Liga Provincial: Estudiantes, Paracao e Independiente ganaron por la 15ª fecha

En la noche del sábado hubo tres partidos correspondientes a la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Los tres encuentros fueron por la Zona C, la única con partidos fixturados para esa jornada: los dos grupos restantes tendrán actividad este domingo.

Zona A

En el marco de la Zona A, a partir de las 20 se jugará el único partido pendiente de la fecha. En Federación, Social recibirá a Sarmiento de Villaguay en un duelo por la mitad de la tabla. El equipo federaense está quinto con récord 5-4; mientras que el Rojo se ubica sexto con acumulado de 4-5. El líder del grupo es Sportivo San Salvador con récord 8-2.

Zona B

Después de disputar la 13ª fecha el viernes, este domingo se llevará a cabo la 14ª fecha de la Zona B en la que BH quedará libre de actividad. Todos los cotejos comenzarán a las 20 y se llevarán a cabo en Concepción del Uruguay, Gualeguachú y Rosario del Tala.

El puntero, Atlético Tala (9-2) visitará a Zaninetti (4-8) y podría perder la primera posición, pero para eso Regatas (8-4) debería ganar frente a Parque Sur (6-5) en el clásico uruguayense y esperar luego una nueva derrota de los talenses, debido a que el Celeste tiene que quedar libre.

En los dos juegos restantes, Racing (6-5) recibirá a Centro Bancario (4-8) y Sportivo Peñarol (5-6) será anfitrión de Luis Luciano de Urdinarrain (5-7).

Zona C

La Zona C fue la única que tuvo actividad este sábado. En ese marco, Independiente de la Paz venció a Ciclista por 80-69 y se acomodó en el tercer lugar de la tabla con récord 10-5, relegando a los paranaenses a la cuarta posición con un acumulado de 9-6.

La misma ubicación tiene Recreativo, que también perdió su partido frente a Estudiantes de Paraná por 70-59 en condición de visitante de manera sorpresiva. Récord 9-6 para el Bochas; mientras que el Albinegro sumó su segunda victoria del torneo (2-13).

En el duelo de colistas el vencedor fue Paracao, que le ganó por 71-69 a Talleres y llegó a su tercer triunfo del torneo: récord 3-12. El Rojo ahora comparte el último lugar junto a Estudiantes con un acumulado de 2-13.