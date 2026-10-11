Patronato le ganó a Güemes, decretó su descenso y superó a Chicago

Patronato enfrentó este domingo por la tarde a Güemes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 33ª fecha de la Zona B en el torneo de la Primera Nacional. Esta auténtica final por la permanencia en la categoría contó con el arbitraje de Federico Benítez.

El Patrón se impuso por 2-0 y de esta manera consiguió tomar aire en la lucha por no descender. Llegó a los 37 puntos, tomó cuatro de distancia respecto de Chacarita (perdió 2-1 con Almagro) y además superó a Nueva Chicago, que quedó con 36 luego de su derrota ante Temperley por 2-1. En la próxima fecha, el Patrón podrá ir a buscar la permanencia a Ezeiza en su visita al líder Tristán Suárez.

Por otra parte, también se decretó el descenso de Güemes, que ya no tiene chances matemáticas de evitar el último lugar. El Gaucho ahora solo jugará por completar el fixture frente a Almagro en el estadio Arturo Jiya Miranda.

El partido

Para este juego Marcelo Fuentes hizo una apuesta ofensiva y formó 4-3-3 con los siguientes intérpretes: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni; Juan Barinaga, Augusto Picco, Valentín Pereyra; Franco Soldano, Renzo Reynaga y Tomás Attis.

En frente, Mario Gómez dispuso su clásica línea de cinco defensores con un 5-3-2 clásico: Leandro Finochietto; Rodrigo Arnay, Alan González, Facundo Melillán, Matías Martínez, Facundo Rizzi; Julián Juárez, Gianfranco Baier, Gian Luca Pugliese; Ciro Leineker e Iván Ortigoza.

Durante gran parte del primer tiempo hubo un solo equipo en la cancha. En actitud, Patronato se llevó puesto a su rival, aunque no lo tradujo en ocasiones claras de peligro. El Rojinegro hizo llover centros en el área del Gaucho, pero esto no se tradujo en ocasiones de peligro debido a la falta de precisión y a los rechazos de la defensa.

Santiago Piccioni tuvo las dos primeras con un cabezazo que se fue por encima del travesaño y luego con una definición cruzada que Finochietto despejó con un roce que hizo que el balón se perdiera por el costado derecho.

También tuvo su chance Tomás Attis con un cabezazo que se el arquero visitante rechazó a fuerza de reflejos. Luego hubo centros de Juan Barinaga que se fueron muy cerca del arco y estuvieron también cerca de ser conectados por Attis o Reynaga.

De Güemes nada: apenas sobre el final hubo un contragolpe que acabó con un tiro bajo y al medio que no llevó peligro al arco defendido por Gian Luca Pugliese. De todas formas, aunque el Patrón mereció algo más, tampoco es que tuvo ocasiones clarísimas de gol para ponerse en ventaja, ni consiguió poner mano a mano a uno de sus futbolistas con el arquero visitante, algo que sí ocurrió durante el complemento.

En la segunda mitad el ingreso de Gonzalo Salega fue clave para que el Patrón pudiera generar ocasiones claras de riesgo. Aunque también colaboró el cambio de actitud entre los dirigidos por Mario Gómez, que se adelantaron en el campo de juego y dejaron más espacios.

La primera chance clara fue con un avance de Salega por izquierda desde la mitad de la cancha en el que consiguió librarse de dos marcadores para quedar mano a mano con Finochietto dentro del área. La definición no fue buena y el arquero rechazó a un costado, a la posición de Reynaga, que definió mal y por arriba del travesaño.

Fue un aviso, porque en la siguiente ocasión volvió a ser Salega el que quedó mano a mano, pero esta vez el recorrido fue desde el centro hacia la izquierda. Eso le dio desventaja a la hora de definir, ya que entre la marca de Alan González y la salida de Finochietto impidieron que pudiera definir con comodidad.

El gol tardó en llegar, pero finalmente lo hizo a los 21 minutos, luego de un córner ejecutado por Salega a la posición de Piccioni, el defensor cabeceó, pero no le dio buen destino al balón que encontró el defectuoso rechazo del fondo local. Tras dos rebotes en el área chica apareció Hernán Rivero, que cruzó el zurdazo al costado izquierdo de Finochietto y anotó el 1-0 parcial, ya largamente merecido por el local.

Patronato siguió manejando el desarrollo del juego y poco a poco se fue acercando a la chance del segundo, el cual finalmente llegó tras una buena acción personal de Alejo Miró, que volvió a las canchas tras estar en recuperación.

El atacante recibió el buen balón cruzado del centro a la derecha por Juan Salas para desbordar por el costado. Tras superar al defensor, llegó a puntear la pelota frente a la salida de Finochietto para favorecer la llegada de Salega, quien con un remate bajo acabó poniendo el 2-0 a los 35. Se acabó: Patronato finalmente pudo celebrar.

Ese gol alivió los instantes finales y aunque pudo haber convertido algún tanto más, el Patrón terminó mostrando una notable diferencia respecto a la propuesta de Güemes, a la que le faltó para estar cerca de salvarse del descenso al Torneo Federal A.