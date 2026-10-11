Tras la derrota de Chacarita, Patronato juega una final por la permanencia

En su última presentación como local, Patronato venció por 3-0 a San Martín de San Juan.

Patronato tiene una final este domingo a partir de las 16. Luego de la derrota de Chacarita frente a Almagro por 2-1 consumada este sábado por la tarde, el Patrón tiene la posibilidad de tomar distancia respecto a su principal perseguidor en la lucha por no descender.

El Rojinegro recibirá a Güemes de Santiago del Estero en el estadio Presbítero Bartolomé Grella en un partido que contará con el arbitraje de Federico Benítez. Los jueces asistentes del encuentro serán José Castelli y Matías Bianchi; mientras que el cuarto árbitro será Franco Rioja.

Patronato llega con 34 puntos en la antepenúltima posición luego de perder ante Chacarita por 1-0 en su último partido del torneo. Sin embargo, con la derrota del Funebrero cuenta con la posibilidad de volver a tomar cuatro de distancia en caso de vencer a su rival de este domingo por la tarde.

Pero no será fácil. Si bien enfrenta al Gaucho, que es el equipo que menos puntos cosechó en el torneo contando ambas zonas (tiene apenas 23), se trata de un rival históricamente difícil para el conjunto paranaense. Además, está al filo del descenso: una victoria de Patronato decretará la pérdida de categoría para el elenco santiagueño.

Respecto al partido frente a Chacarita, Patronato tendrá dos bajas: Facundo Heredia sufrió un desgarro en su isquiotibial derecho y Joaquín Barolín fue expulsado, por lo que no estará entre los convocados.

El primero de ellos fue titular en San Martín ante Chacarita y su reemplazante en el lateral izquierdo sería Santiago Piccioni; el segundo entró por Juan Salas, que volvería a ser titular en el encuentro de este domingo.

De cumplirse estas cuestiones, Patronato saldría al campo con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

En frente, el rival se juega su permanencia en la categoría, o la vuelta al Torneo Federal A. Viene de perder 1-0 ante Colegiales en el estadio Arturo “Jiya” Miranda y su descenso podría consumarse ante el primer resultado negativo en los próximos encuentros: una derrota este domingo decretará la pérdida de la categoría.

El entrenador Mario Gómez decidió que los convocados fueran: Leandro Finochietto, Tomás Palleres, Alan González, Facundo Melillán, Matías Martínez, Facundo Rizzi, Rodrigo Arnay, Gianfranco Baier, Julián Juárez, Rodrigo Silisque, Jonás Carranza, Lucas Guiñazú, Axel Pinto, Santiago Farrera, David Véliz, Milton Gerez, Gianluca Pugliese, Iván Ortigoza y Ciro Leineker.