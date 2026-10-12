Básquet: Tomás de Rocamora ganó de visitante en el inicio de la LFB

Tomás de Rocamora ganó de visitante ante Chañares en el inicio de la Liga Femenina de Básquet.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay le ganó por 66 a 57 a Deportivo Chañares, de Córdoba, en el comienzo de la temporada 2026/27 de la Liga Femenina de Básquet.

El encuentro comenzó con un Chañares protagonista, que se llevó el primer parcial por 19-16 y mostró buenas señales en el inicio. Sin embargo, el representativo entrerriano reaccionó en el segundo cuarto, que ganó por 14-12, para achicar diferencias antes del descanso.

En la segunda mitad, el equipo visitante logró marcar la diferencia. Rocamora se impuso por 18-12 en el tercer período y por 18-14 en el último cuarto, para sellar el triunfo por 66-57.

En el dueño de casa, Marilina Banegas tuvo una destacada actuación individual, con 12 puntos, siete rebotes y dos tapas, alcanzando una valoración de 20. Por el lado del Rojo de La Histórica, Santina Cherot lideró la ofensiva con 18 puntos y dos asistencias. También sobresalió Nerea Schmidt, quien registró una valoración de 16.