El Turismo Pista tendrá una jornada decisiva en Concepción del Uruguay

El Turismo Pista tendrá una jornada clave este fin de semana en Concepción del Uruguay.

El Turismo Pista desarrollará del 16 al 18 de octubre la penúltima competencia del certamen 2026 en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde volverá a ponerse en juego la Copa Tricitrus, por segunda ocasión en la temporada.

La competencia entrerriana tendrá un condimento especial, ya que será la 14° visita de la categoría a este trazado que forma parte del calendario prácticamente desde su inauguración y que se ha consolidado como una de las plazas tradicionales de la categoría.

Además, esta cita deportiva será determinante para los campeonatos de las tres divisionales. La fecha otorgará el puntaje regular de 44 unidades totales, por lo que el resultado del fin de semana será fundamental para establecer quiénes quedarán definitivamente como candidatos a disputar los títulos en el Gran Premio Coronación.

A esta penúltima competencia llegan como líderes Lucio Rodríguez en Clase 1, Juan Cruz Paulides en Clase 2 y Federico Hermida en Clase 3, aunque la cercanía en las posiciones anticipa una definición abierta y con varios protagonistas todavía en condiciones de luchar por el campeonato.

El último antecedente

La última presentación del Turismo Pista en Concepción del Uruguay se disputó el 8 de junio de 2025 y tuvo como vencedores a Tomás Arévalo en Clase 1, Pablo Vázquez en Clase 2 y Jorge Possiel en Clase 3, quienes buscarán repetir aquella actuación cuando la categoría regrese al escenario entrerriano.

En tanto que la novena fecha también tendrá como atractivo especial la disputa de la Copa Tricitrus, que tendrá su segunda aparición dentro del campeonato 2026.

Tricitrus es una destacada empresa agroindustrial argentina, originaria de Chajarí, Entre Ríosdedicada a la producción, empaque y comercialización mayorista de cítricos. Se especializa en abastecer a los principales mercados frutihortícolas, cadenas de supermercados y distribuidores de todo el país, garantizando altos estándares de calidad y frescura en variedades de naranjas, mandarinas y limones.

Desde esta temporada, Tricitrus está directamente vinculado al automovilismo deportivo acompañando a diversos pilotos y apostando fuerte por crecimiento y desarrollo del del Turismo Pista, una de las categorías más convocantes del automovilismo argentino.

La primera edición de la Copa Tricitrus de este año se disputó en la tercera fecha del campeonato, en el Autódromo de Concordia, donde los ganadores fueron Lucio Rodríguez en Clase 1, Agustín Martín en Clase 2 y Matías Canapino en Clase 3.

Tres días de intensa actividad

La actividad en pista comenzará el viernes, con las Clases 1 y 2 desarrollando sus entrenamientos y respectivas sesiones clasificatorias. El sábado se incorporará la Clase 3, que tendrá su clasificación, mientras que las divisionales menores disputarán sus series.

Finalmente, el domingo será jornada de definición, con las competencias parciales de la Clase 3 y luego las tres finales que determinarán a los ganadores de la novena fecha.