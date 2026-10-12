Fútbol: Lanús y Vélez animarán un partido clave en el sur

Lanús y Vélez animarán un partido clave en el sur por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, Lanús recibirá a Vélez a las 16, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El Granate buscará extender su buen momento y acercarse a los primeros puestos, mientras que el Fortín intentará mantener su invicto en el campeonato después de empatar con Platense.

Lanús atraviesa un buen momento y llega después de haber empatado 0-0 frente a Newell’s en Rosario, resultado que interrumpió una racha de tres victorias consecutivas. El Granate había derrotado 1-0 a Defensa y Justicia, goleado 3-0 a Deportivo Riestra como visitante y superado 2-1 a Estudiantes de La Plata en La Fortaleza, por lo que sumó 10 de los últimos 12 puntos.

El conjunto del sur bonaerense buscará aprovechar la localía para conseguir un triunfo que le permita acercarse a los primeros puestos de la Zona A y fortalecer sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

Por su parte, Vélez es uno de los protagonistas del campeonato y todavía no conoce la derrota en el Torneo Clausura. El Fortín viene de empatar 2-2 ante Platense en Liniers, en un encuentro en el que estuvo dos veces en ventaja gracias a los goles de Ronaldo Martínez, pero no consiguió sostener el resultado.

Anteriormente había derrotado 3-2 a Tigre e igualado 1-1 frente a Newell’s, por lo que acumula cinco puntos sobre los últimos nueve y se mantiene a tres unidades de la cima de la Zona A.

FORMACIONES

LANÚS

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo de Jesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

VÉLEZ

Tomás Marchiori; Joaquín García, Tomás Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Tobías Aguirre, Diego Valdés, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Lucas Novelli. Cancha: Lanús. Hora: 16 (ESPN Premium).