Gimnasia de Mendoza se reencontró con la victoria ante Newell’s

Gimnasia y Esgrima de Mendoza superó a Newell’s Old Boys de Rosario por 1 a 0 este lunes en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie en el partido que bajó el telón de la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Agustín Módica marcó el único tanto del partido y se asentó como el máximo goleador del certamen con ocho gritos.

La jugada más importante del primer tiempo llegó a los 27 minutos. Tras un despeje de un tiro de esquina, el cuadro rosarino volvió a meter la pelota en el área rival y, después de un rebote, Santiago Solari definió en soledad para plasmar el 1-0 y cumplir con la ley del ex (jugó en 2022). Sin embargo, la acción se invalidó por la intervención del VAR, que detectó un fuera de juego del autor del tanto.

El complemento inició de forma frenética con ambos equipos generando importantes situaciones de peligro. Agustín Módica emergió para cortar con la ineficacia y, a los 12 minutos, sacó un sablazo desde afuera del área para estampar el 1-0 para Gimnasia con un golazo. Newell’s reaccionó con el correr del cronómetro. Luego de varias aproximaciones, Ignacio Colo Ramírez logró el empate, pero su gol fue anulado por fuera de juego. El equipo de Frank Kudelka (fue expulsado sobre el final por protestarle al árbitro) desperdició múltiples situaciones en el final.

La victoria le permitió al Lobo mendocino escalar a la sexta posición de la zona A con 20 unidades, al mismo tiempo que relegó a la Lepra a la octava ubicación con 17. Gimnasia visitará a Vélez en Liniers el próximo sábado desde las 20, mientras que Newell’s hará lo propio ante Central Córdoba (Santiago del Estero) el lunes a las 17, señala Infobae.