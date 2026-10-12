Gonzalo Salega y el triunfo de Patronato: “Nos da un desahogo que queríamos hace bastante”

Tras aportar el segundo gol del triunfo de Patronato sobre Güemes de Santiago del Estero por 2 a 0, Gonzalo Salega destacó la importancia del resultado en la lucha por mantener al equipo en la Primera Nacional. “Un partido importante. Jugamos una final y merecidamente nos quedamos con los tres puntos. Nos da un desahogo que queríamos hace bastante. Gracias a Dios se dio”, expresó.

“Venimos jugando finales desde hace tiempo y nos está costando día a día. El partido con Chaca lo jugamos como una final. Una lástima que no trajimos nada, pero esta vez lo pudimos revertir”, comparó el futbolista en rueda de prensa.

Por otra parte, Salega reconoció que el entrenador habló en el entretiempo sobre la falta de contundencia frente al arco del Gaucho. “Marcelo (Fuentes) nos dijo que teníamos que cerrar el partido porque habíamos tenido muchas chances y no las podíamos concretar. Gracias a Dios se dio en el segundo tiempo”, contó.

“Personalmente me tocó errar dos goles que me dieron vuelta la cabeza, pero gracias a Dios en el tercero pudo entrar”, confesó el mediocampista nacido hace 27 años en Luján, provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el ex jugador de Gimnasia de Mendoza resaltó el acompañamiento del público en el Presbítero Bartolomé Grella de parte de los hinchas, quienes en la previa organizaron un banderazo para apoyar al equipo: “Que sigan alentando. Siempre hay un lindo ambiente en el estadio”.

Patronato (37 puntos) se ubica a cuatro unidades de la tabla de descenso, donde están Güemes (ya descendido con la derrota del domingo) y Chacarita Juniors (34). Su próximo compromiso será ante Tristán Suárez, como visitante.