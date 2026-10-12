La paranaense Catalina Borrero Müller, campeona y en el equipo ideal del Sudamericano U19

La paranaense Catalina Borrero Müller se consagró campeona y fue elegida en el equipo ideal del Sudamericano U19 de vóley, disputado en Maracaibo, Venezuela. En la final, la selección argentina femenina juvenil superó a su par de Perú por 3 a 0, con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15. De esta manera, lograron el título de manera invicta.

La entrerriana Borrero Müller, de15 años, fue elegida dentro del equipo ideal del torneo junto a sus compañeras Sofía Baldo (Jugadora Más Valiosa) y Emma Oldani. En la definición, la jugadora formada en el Paraná Rowing Club anotó 15 puntos y fue la segunda máxima anotadora, detrás de Baldo (19).





Argentina llegó a este duelo después de ganar la fase de grupos con tres victorias, una de ellas contra Brasil en un partidazo. Luego, en semifinales, fue el turno del local y Las Panteritas volvieron a mostrarse en un nivel regular, ganaron 3-1 ante Venezuela y así alcanzaron la final con cuatro victorias al hilo.

En la definición estaba Perú, que también venció a Venezuela y en semifinales dejó en el camino a Brasil en un duro 3-2. Y este domingo, las argentinas dominaron la final de punta a punta en un partido histórico que resolvieron sin fisuras para gritar bien fuerte campeón.