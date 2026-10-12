Lanús superó a Vélez y lo dejó sin invicto en el Torneo Clausura

Lanús superó a Vélez Sarsfield 2 a 0 este lunes en el estadio Néstor Díaz Pérez por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y lo dejó sin invicto en el certamen de Primera División. Así, el Granate se mantuvo en puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A, mientras que frenó el envión del Fortín y lo dejó en el cuarto puesto del grupo que lidera Instituto.

El inicio del partido fue equilibrado, con llegadas para ambos equipos. Ronaldo Martínez intentó abrir el marcador con un remate al arco, mientras que Sasha Marcich generó una oportunidad clara para el conjunto local. Con el correr de los primeros minutos, Lanús asumió una postura más ofensiva a partir de la posesión. A los 22 minutos, José María Canale cometió un error en la salida y, tras un rebote, Martínez quedó frente a Nahuel Losada, quien desvió el disparo al córner. El Granate estuvo cerca de convertir luego de un centro de Lucas Besozzi que Allan Wlk conectó de cabeza, aunque Tomás Marchiori respondió para evitar el primer gol. Antes del cierre de la primera mitad, el concordiense Lucas Robertone recibió atención médica tras caer al césped y recibir un pisotón de Agustín Medina, una acción que el árbitro no consideró infracción.

Lanús volvió a quedar cerca del gol a los ocho minutos del complemento, cuando una acción colectiva terminó con un remate de Besozzi que se fue por un costado del arco. El Granate mantuvo la iniciativa y encontró la ventaja a los 59 minutos. Sasha Marcich apareció solo frente al arquero, recibió un pase preciso al medio de Besozzi y definió para establecer el 1-0, luego de una intervención previa de Marcelino Moreno en la construcción de la jugada. En el tramo final, Yoshan Valois aprovechó un espacio en la defensa visitante, pero no logró ampliar el resultado, de todos modos, la jugada fue anulada por posición adelantada. A los 95 minutos, Ramiro Cabrera selló el 2-0 con un remate que dio en el palo y cuyo rebote impactó en la cabeza de Tomás Marchiori antes de ingresar al arco.

Tras un lapso irregular, el Granate de Mauricio Pellegrino enderezó el rumbo en la recta final al hilvanar cinco invictos consecutivos. Esto le permitió asentarse en puestos de clasificación a los playoffs de la zona A con 20 unidades, además quedó a un punto de meterse en la pelea por el ingreso a la Copa Sudamericana vía Tabla Anual con 44.

Del otro lado, el cuadro conducido por Guillermo Barros Schelotto complica más su ambición de quedar entre los primeros puestos de la Tabla Anual, donde acumula 49 puntos, y dejó escapar a Instituto en la cima de la zona A, donde suma 21 en la cuarta posición, señala Infobae.