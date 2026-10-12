Marcelo Fuentes, y la victoria ante Güemes: “El equipo está de pie”

Luego de la victoria por 2 a 0 frente a Güemes de Santiago del Estero, el director técnico de Patronato, Marcelo Fuentes, analizó el rendimiento de su equipo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y puso en relieve la importancia de sumar tres puntos vitales en la recta final de la Primera Nacional.

“Nosotros sabíamos que jugábamos un partido importante, por eso ratificamos la localía, que la estamos haciendo un poco dura a favor nuestro”, expresó el entrenador al evaluar la recuperación tras la caída ante Chacarita.

En esa línea, aseguró que, a pesar de las dificultades del torneo, el plantel mantiene el rumbo: “Siento que el equipo está de pie con respecto a las particularidades que tiene cada rival. No todos los partidos son iguales”.

Más adelante, el bonaerense reconoció que el desarrollo se hizo cuesta arriba en la primera mitad debido a la falta de eficacia —acumulando numerosas situaciones y tiros de esquina—, lo que generó ansiedad frente a un planteo defensivo del conjunto santiagueño.

Sin embargo, ponderó el impacto de las variantes tácticas en el complemento con los ingresos de Hernán Rivero y Gonzalo Salega, autores de los goles que sentenciaron el 2 a 0. “Estamos todos contentos por el gol de los dos. No es un tema menor tener cambios que resuelvan el partido”, sostuvo.

Asimismo, Fuentes dedicó un párrafo especial al acompañamiento de los simpatizantes Rojinegros, tanto en el previo como durante los momentos de mayor tensión del encuentro: “Ese grupo de muchachos, más los que estuvieron hoy en la cancha, han jugado a la par del equipo para acompañar”.

Por último, el técnico evitó mirar más allá del próximo compromiso, remarcando que la permanencia se definirá paso a paso: “Si pudiéramos sumar todos los partidos de a tres puntos, sería la persona más feliz del mundo. Pero va a costar que sea así. Vamos a tener que trabajar partido por partido”.