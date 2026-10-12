Pancho Ramírez se consagró en el Campeonato Entrerriano Juvenil de Básquet.

El seleccionado de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez se consagró en el Campeonato Entrerriano de Selecciones de Juveniles. Lo consiguió tras vencer en el encuentro decisivo por 73-67 al elenco de Paraná, en el estadio del Club Atlético Talleres, en la capital provincial.

El certamen fue organizado por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). También participó de la competencia la selección de la Asociación de Concordia.

Después de un primer tiempo desfavorable (28-40), el conjunto de Pancho Ramírez logró sacar lo mejor de su repertorio en el complemento de la mano de Santina Cherot, gran figura de la tarde noche con 21 puntos, 14 rebotes y cuatro asistencias. Un parcial de 10-4 en los últimos cinco minutos inclinó la balanza para las dirigidas por Leonardo Domínguez.

La solvencia de Florencia Losada, autora de 12 tantos y siete recobres, y la puntería de Taina Armocida, 12 unidades y tres triples, también fueron factores claves para la consagración. En el seleccionado APBF lo mejor pasó por las manos de Joselín Chiara, con 15 puntos y 12 rebotes.