Copa Sudamericana: Boca irá por una ventaja frente a Vasco da Gama

Boca recibirá a Vasco da Gama este martes, desde las 21.30, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Sin Leandro Paredes, lesionado, el Xeneize afrontará uno de los partidos más importantes del año en La Bombonera, donde buscará hacer pesar la localía para sacar ventaja con el sueño de jugar la final. Del otro lado del cuadro se enfrentan Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena lleva 17 encuentros sin derrotas, la mejor marca de la era de Juan Román Riquelme como presidente, y viene de eliminar a San Pablo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora, tendrá enfrente al club carioca, con la desventaja de definir la clasificación como visitante, pero con la obligación de conseguir un buen resultado en su casa.

Boca llega en su mejor momento futbolístico, pero con un golpe ante el cual habrá que ver cómo responde y se reconfigura: la ausencia de Paredes. El capitán sufrió un desgarro en el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba y quedó descartado para la serie. Su baja representa un golpe importante por su influencia en el juego, liderazgo y su capacidad para manejar los tiempos del equipo.

Ante ese escenario, Carlos Palacios aparece como la principal alternativa para ocupar el lugar de Paredes en el mediocampo, aunque no hay que descartar a Williams Alarcón. La otra incógnita está en el frente de ataque, donde Sebastián Villa y Ángel Romero compiten por un lugar. Arruabarrena deberá resolver esas dudas para conformar un equipo que pueda sostener la intensidad de sus últimas presentaciones sin perder equilibrio en una instancia en la que cualquier error puede resultar determinante.

Vasco da Gama, por su parte, llega a las semifinales después de una campaña que comenzó en la fase de grupos de la Sudamericana. Terminó segundo en la Zona G, con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. En los cruces eliminatorios dejó en el camino a Olimpia e Independiente Medellín para meterse en semifinales.

El presente del conjunto brasileño también tiene un frente abierto en el torneo local: marcha 14° en el Brasileirao y está apenas tres puntos por encima de la zona de descenso.

En su plantel cuenta con los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Claudio Spinelli y Facundo Colidio, aunque el delantero no podrá participar de la serie porque ya disputó la competencia con River.

FORMACIONES

BOCA

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

VASCO DA GAMA

Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.

Árbitro: Piero Maza (Chile). Cancha: Boca Juniors. Hora: 21.30 (ESPN y DSports).