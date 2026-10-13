El villaguayense Mariano Ojeda tuvo su debut profesional con Gimnasia y Esgrima La Plata

El lateral izquierdo, de 19 años, tuvo su estreno profesional en el Bosque platense.

Mariano Ojeda sumó su nombre a una larga lista de futbolistas entrerrianos que debutaron en la Primera División del fútbol argentino. El villaguayense, que se desempeña como lateral izquierdo, tuvo su estreno oficial con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata en el empate 1 a 1 con Atlético Tucumán en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Ojeda, nacido el 13 de enero de 2007, ingresó a los 43 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Matías Melluso y el pasado viernes cumplió el sueño de convertirse en futbolista profesional en el bosque platense.

El futbolista villaguayense había sido convocado por primera vez para el partido ante Racing –derrota del Lobo por 2 a 1– en el Cilindro de Avellaneda, pero no ingresó. Lo mismo pasó en los siguientes compromisos, frente a River (1-0), Aldosivi (2-1) y Barracas Central (2-0) pero luego dejó de estar en las convocatorias hasta su reaparición ante el Decano.

El defensor zurdo mide 1,71 metros y se desempeña como lateral izquierdo. Lo destacan por su perfil ofensivo, buen manejo de pelota, cambios de dirección y capacidad para gambetear, además de buena lectura de juego para sumarse al ataque.

Llegó al Lobo desde Patronato en 2022, donde fue capitán en las divisiones inferiores. Se destacó en la Reserva del Tripero y además de anotarle a Aldosivi de Mar del Plata (2-0) también marcó un golazo olímpico en la victoria sobre Banfield (2-0) en la 13ª fecha del Copa Proyección Apertura.

Sus condiciones llamaron la atención del entrenador Ariel Pata Pereyra, quien lo sumó a los entrenamientos del plantel profesional ante la incertidumbre por la condición física de Pedro Silva Torrejón, también marcador de punta izquierda.

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