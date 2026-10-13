Juegos Nacionales de Adultos Mayores Evita: Entre Ríos logró dos medallas en San Juan

Entre Ríos compitió en San Juan y cosechó dos medallas: una dorada y otra de bronce.

La delegación de Entre Ríos completó su participación en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que se desarrollaron en San Juan. La delegación provincial estuvo integrada por 60 personas y compitió en nueve disciplinas, en una edición que reunió a representantes de 19 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre los principales resultados deportivos, Entre Ríos obtuvo la medalla de oro en truco, con la pareja integrada por Juan José Aguirre y Patricia Isabel Burgardt, de Villa Clara, departamento Villaguay. Los representantes entrerrianos se impusieron ante Buenos Aires en la final y alcanzaron el título nacional. Ambos destacaron la experiencia vivida y dedicaron el logro a sus familias y a su localidad.

La provincia también consiguió la medalla de bronce en el Circuito de Habilidades Motrices (CHaM), con la participación de Gabriela Fabiana Svitcoy y Dante Eduardo Metrailler, de Concepción del Uruguay. Ambos deportistas se ubicaron en el podio nacional y sumaron un nuevo resultado destacado para la delegación entrerriana.





Los deportistas entrerrianos participaron, además, en tejo, newcom, sapo, ajedrez, orientación, pádel y tenis de mesa, completando una presencia provincial en nueve disciplinas. La programación nacional incluyó actividades deportivas distribuidas en distintas sedes de San Juan, con jornadas de competencia que se extendieron durante cinco días.

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, acompañó a los representantes entrerrianos y recorrió los escenarios deportivos durante el desarrollo de los Juegos. También integraron el equipo provincial Ricardo Lupi, director general de Deporte Social y Educativo; Silvia Wiliezko, coordinadora de Adultos Mayores y jefa de la delegación; y Fabián Monzón, jefe del área de Apoyo Logístico y subjefe de la delegación.

La delegación entrerriana estuvo integrada por representantes de distintas localidades de la provincia, que participaron en las competencias junto a deportistas de todo el país. Con la finalización de esta edición en San Juan, concluyó el calendario nacional de los Juegos para la categoría Adultos Mayores.