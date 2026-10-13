“Lo que hizo Milito en Racing fue un desastre”, disparó Flotta

En su columna semanal en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió en el comienzo al pésimo presente de Racing. “Acá hay un solo culpable, que es el presidente Diego Milito. Él hizo una campaña, fue un ídolo y un jugador excelente en Racing, ídolo de la gente, pero se metió en política y la verdad que lo que ha hecho fue un desastre”.

A lo que agregó: “Racing venía de salir campeón de la Copa Sudamericana, de llegar a semifinales de Libertadores con Flamengo y de clasificar siempre a las copas en los últimos años. Hoy no clasifica a ninguna de las dos y con una campaña paupérrima: está en el lugar 27 de 30 equipos, con apenas 11 puntos”.

Enseguida destacó: “Decir que el club no estaba bien cuando asumió esta nueva comisión que suplantó a Blanco es totalmente falso. Vendieron a Salas a River en 10 millones de dólares; ya solo con eso pagabas todo. Pero después vendieron 10 o 11 jugadores más y trajiste futbolistas de un nivel muy bajo. Se fueron 14 jugadores titulares. No queda nadie, hicieron una sangría total en el club, es increíble”.

Y resaltó: “Hoy hasta la gente que lo votó está totalmente desconforme, y eso que ganó con el 60% de los votos”.

En otro tramo de la columna, Flotta habló de Boca y su presente: “Viene de 17 partidos sin perder. Es un equipo que funciona muy bien y hoy por hoy es el que mejor juega en el fútbol argentino”.

Y siguió: “Está claro que sin Paredes es otra cosa: Paredes es un jugador que, más allá del protagonismo y la incidencia que tiene como capitán y caudillo, es la gran figura del equipo. Sin él se les puede complicar un poco, pero Boca en general está funcionando muy bien como estructura colectiva y tiene a varios futbolistas en un nivel muy alto”.