Mariano Werner, su exclusión y la definición del TC Pick Up: “Hay muchos puntos por delante”

El piloto paranaense Mariano Werner habló de lo sucedido en la fecha de Balcarce, donde luego de haber ganado la clasificación y la serie, fue excluido por técnica en la final del TC Pick Up. “Lamentablemente fuimos excluidos. Había parado por problemas de transmisión y luego cuando entró a revisación por los 12 de la Copa estaba pasado de compresión el motor y fui bien excluido. Me citó la CAF, charlé con ellos, le di mi punto de vista, me preguntaron cómo habían sido las cosas y nada más que eso”, dijo Werner.

Debido a este incidente, el entrerriano perdió los puntos obtenidos en Balcarce y a falta de tres fechas para que finalice el campeonato, el piloto de Fotón sabe que tiene que redoblar esfuerzos para poder lograr el objetivo pactado a principio de año: “Siempre tengo fe y sé que tengo un gran grupo y ojalá que lo pueda revertir. Hemos hecho bien las cosas y lamentablemente acá lo pagamos caro y hay que volver a construir. Hay muchos puntos por delante y tengo fe de poder darle a Fotón el mejor resultado”.

Este fin de semana se corre la novena fecha de TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El líder de la Copa es Otto Frtizler, seguido de José Hernán Palazzo y Agustín Canapino. Werner se ubica noveno a 19 puntos del puntero.

Fuente: ACTC