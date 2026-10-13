“Más que sacar cuentas, prefiero ir partido a partido”, destacó Fuentes

Marcelo Fuentes habló de las finales que le quedan a Patronato en su lucha por la permanencia en la Primera Nacional.

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Marcelo Fuentes contó que “la victoria nos da la tranquilidad de tener un par de días un cambio más abajo y más si ese resultado rebota en otras canchas, teniendo en cuenta que estamos compitiendo con Chacarita y que también se metió Nueva Chicago”.

A lo que agregó: “Ese positivismo te hace estar un poquito más contento y relajado. Tuvimos que empezar enseguida una semana de trabajo que termina siendo más corta, aunque programable y sin ningún problema, ya que nos estamos yendo el viernes para jugar el sábado. Pero sí, estamos muy enfocados y felices de poder volcar en el juego cosas que son nuestras”.

En relación al mismo tema, el DT insistió que “la semana se encara con otro espíritu. A veces son dos o tres días en los que estás de otra manera, pero la felicidad dura poco porque esto termina rápido: ya empezamos a trabajar de lleno en el partido contra Tristán Suárez”.

En relación a lo que se viene, Fuentes, fiel a su estilo, recalcó: “Más que sacar cuentas, prefiero ir partido a partido. Ahora vamos contra el puntero y, evidentemente, sumar de a tres sería lo óptimo, sería clave, y ojalá no nos toque la imposibilidad de sumar”.

Y anexó: “De todas formas, todo va a estar mucho más claro después de este fin de semana. No sé si se puede decir con precisión cuántos puntos necesitás; obviamente, si ganamos todo lo que queda estamos cubiertos, pero hoy por hoy estamos 100% enfocados en este partido”.

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