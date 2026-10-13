Sóftbol: CEF gritó campeón en Paraná y celebró su 10ª corona

CEF N°5 se consagró campeón del Torneo Nacional de Clubes Femenino Hagamos Historia 2026, luego de superar por diferencia a Morón en la final por 11 corridas a 1. De este modo el equipo de barrio Mercantil de la capital entrerriana coronó una destacada actuación y se alzó con su décima corona.

El partido decisivo en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel reunió a dos equipos que habían mostrado sus condiciones para llegar al último encuentro. CEF N°5 consiguió su lugar en la final tras superar a Woman Power por 9 carreras a 1, mientras que Morón hizo lo propio frente a Berazategui, al imponerse por 7 carreras a 1.

La actividad se desarrolló principalmente en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, aunque también hubo encuentros en las instalaciones del Club Atlético Patronato. Ambos escenarios albergaron una programación que tuvo partidos de Primera División y permitió disfrutar de un intenso fin de semana de sóftbol.

El cierre contó con un importante marco de público, que acompañó los encuentros decisivos y volvió a demostrar el arraigo de esta disciplina en la capital entrerriana. Las tribunas y los alrededores del diamante principal ofrecieron el marco para una definición que se vivió con entusiasmo y que tuvo como broche de oro la consagración de CEF N° 5.

Tras finalizado el certamen en el Estadio Ingeniero Nafaldo Cargnel de la APS se dieron a conocer las posiciones finales del certamen. La misma quedó de la siguiente manera: 1°) CEF N°5 (campeón). 2°) Morón (subcampeón); 3°) Berazategui. 4°) Woman Power de Bahía Blanca; 5°) Oro Verde; 6°) CEF N° 18, de Tucumán; 7°) Patronato.; 8°) Don Bosco.; 9°) Estudiantes y 10°) Fábrica de Rosario.