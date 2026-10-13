“Son tres fechas que es a matar o morir”, avisó el paranaense Arrías

Luego de ganar la Etapa Regular del TC Pista Mouras con cinco victorias y un total de siete podios, el paranaense Iñaki Arrías afrontará la primera fecha de la Copa Coronación de Plata. Este fin de semana, a bordo del Ford Falcon del Candela Competición, disputará la 10ª fecha de la temporada en el autódromo de La Plata y buscará defender.

“El paso más importante era llevarnos la etapa regular, principalmente por los 15 puntos que realmente nos vienen muy bien pensando en la diferencia de unidades. El balance del año es realmente muy bueno; llevamos cinco victorias y siete podios”, aseguró Arrías que es líder del playoff con 55 puntos.

En cuanto a su temporada, así se refirió: “Venimos teniendo un año muy contundente, con un auto que se comporta siempre muy bien y no hemos parado nunca, salvo una vez que tuvimos problemas en la caja. Más allá de eso, funcionamos excelente y en todo momento peleamos por las carreras; eso nos permitió tener los puntos que tenemos”.

De todas maneras, el piloto que maneja el Ford N°145 aclaró: “Arranca el campeonato más duro y difícil de ganar. Por la cantidad de puntos que tengo y los triunfos, no es tan necesaria la victoria; entonces nos vamos a enfocar en sumar puntos en estas últimas tres carreras y obviamente que en ningún momento vamos a bajar los brazos. Son tres fechas que es a matar o morir”.

Por último, hizo alusión a su vehículo: “El auto está muy firme; venimos trabajando bastante con algunos elementos que tenían bastante desgaste. Entonces eso también nos da ilusión, el hecho de tener repuestos que antes no teníamos. Si bien son fierros, es un poco de tranquilidad en ese sentido para las últimas fechas. Y además, ahora va a ser la primera carrera sin kilos, algo que nos va a permitir meternos de lleno por la lucha”.

Fuente: ACTC