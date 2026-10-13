Supercopa de la LPF: Atlético Paraná venció a Universitario y avanzó de ronda

El Decano festejó en Villa Almendral y avanzó de fase desde el Grupo B (Foto: Atlético Paraná Of).

Atlético Paraná superó a Universitario 3 a 1 y cerró con una gran sonrisa la fase regular de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol. El encuentro, válido por la Zona B, se disputó este martes en el estadio Juan Carlos Mosqueda, del Club Ministerio.

Matías Pérez, Ivo Arrúa y Gabriel Pross anotaron para el Decano, mientras que Lázaro Claro marcó el tanto que significó el empate transitorio para el conjunto de barrio Corrales. Con este resultado, el Gato avanzó a la siguiente instancia.

La actividad comenzó el viernes con la victoria de Club Villa Fontana por 5 a 0 sobre Palermo y continuó el feriado del lunes con varias goleadas. Oro Verde superó por 6 a 1 a Los Toritos de Chiclana, como visitante; Peñarol hizo lo propio por 6 a 2 a Camioneros; idéntico resultado obtuvo Sportivo Urquiza sobre San Benito, en La Floresta; Neuquén, por su parte, venció a Instituto por 3 a 0.

Este miércoles, la programación continuará desde las 16 con Formación Independiente-Don Bosco en cancha de Los Toritos de Chiclana y Ciclón del Sur-Belgrano, en barrio Pirola.