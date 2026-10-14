Básquet: Antonella González, y su regreso a las canchas tras ser mamá

A los 35 años y tras ser mamá por segunda vez Antonella González volvió a vestir los colores de Tomás de Rocamora para disputar la nueva temporada de la Liga Femenina de Básquetbol. No estuvo frente a Chañares y mientras aguarda el debut como local habló de lo que fue dejar el equipo la edición anterior, su embarazo y cómo se reintegró.

A fines del año pasado recibió la noticia que cursaba un embarazo y tuvo que dejar al equipo poco antes que se vinieran los playoffs del Torneo Apertura. “Mi embarazo fue súper lindo, lo viví muy bien; disfrutándolo. La verdad que no era lo que estaba en mis planes, pero las chicas se lo tomaron muy bien, acompañaron y estuvieron a la altura en lo deportivo. Por momentos tenía ganas de estar en la cancha, pero no pude”, comentó sobre esta situación.

Tras el nacimiento de su segundo hijo volvió para estar nuevamente con sus compañeras para la nueva temporada. “Mi regreso a entrenar fue progresivo, de a poco, respetando mi cuerpo y tratando de encontrarme nuevamente. Esta vuelta fue un poco más rápida que con Madi, ella ya tenía seis meses cuando volví y con Piero él solo tenía tres meses”, contó.

Y agregó: “Entonces tenía que respetar y escuchar mi cuerpo para poder volver de la mejor manera. Me costó encontrar un poco el ritmo, las chicas venían jugando la Liga Provincial y ya tenían un ritmo alto así que aun trato de adaptarme a ellas. Pero, por suerte y con paciencia, voy a ir poniéndome a tono”.

Consultada sobre cuál es la fórmula para sobrellevar la familia, partidos y viajes, respondió: “La verdad que es una organización compleja, hay que planificar muy bien todo; pero, sin dudas, tengo una red de contención importante que me ayuda y sostiene mucho. El club me da un espacio valioso y la flexibilidad de poder llevar a mis hijos si no tengo con quien dejarlos y bueno ahí vamos organizándonos como podemos”.

La base y capitana también se refirió a las expectativas para la temporada que inició el pasado sábado ante Chañares. “Tomás de Rocamora siempre intenta competir, de estar a la altura. Creo que las chicas vienen con un rodaje importante y eso es bueno. Ojalá que sigamos por ese camino y poder hacer nuestro juego, lo que nos caracteriza”, sentenció.