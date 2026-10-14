El Club Atlético Diamantino invita a una charla abierta y gratuita sobre psicología del deporte brindada por Adriel Levy.

El Club Atlético Diamantino invita a participar de la charla abierta y gratuita “Psicología en el Deporte”, que tendrá lugar este jueves, a las 18, con la disertación del licenciado en Psicología y magíster en Psicología del Deporte y la Actividad Física, Adriel Levy.

La propuesta está dirigida a padres, profesores, socios, deportistas y a toda la comunidad diamantina, con el objetivo de generar un espacio de reflexión e intercambio sobre la importancia de los aspectos psicológicos en la práctica deportiva, el desarrollo de los atletas y el acompañamiento de quienes forman parte de su entorno.

Levy cuenta con certificaciones en coaching deportivo y neuropsicología, es director de ACTIVAMENTE LAB, trabaja con deportistas de todos los niveles y posee una trayectoria vinculada al básquetbol, disciplina en la que se desempeñó como jugador de Primera División.

Qué pasará en Diamantino

La actividad se desarrolla en el marco del convenio de cooperación entre el Club Atlético Diamantino y la Universidad Siglo 21, una articulación que busca impulsar propuestas de formación, capacitación y crecimiento para la institución y la comunidad.

Desde el Club Atlético Diamantino se invita a los interesados a sumarse a esta iniciativa, que propone incorporar herramientas y conocimientos para comprender mejor el papel de la psicología en el deporte y contribuir al desarrollo integral de los deportistas.