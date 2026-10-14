El “Gurí” Martínez seguirá al frente del Club de Volantes Entrerrianos

Omar Gurí Martínez continuará como presidente del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), que llevó adelante la renovación parcial de su Comisión Directiva para el período 2026/27. La Asamblea General Ordinaria se llevó a cabo este martes 13 de octubre en el autódromo Ciudad de Paraná.

De este modo, la institución ratificó su rumbo institucional y deportivo al confirmarse que la presidencia continuará en manos del histórico referente del automovilismo nacional y provincial, quien seguirá liderando los proyectos del autódromo local.

Cabe destacar que Martínez asumió en agosto de 2024 y su rol fue clave para el regreso del Turismo Carretera al autódromo de Sauce Montrull. Su gestión incluyó proyectos clave de infraestructura en el autódromo, incluyendo la ampliación de boxes y la construcción de un túnel y salida de emergencia que cruza la recta principal; una nueva ubicación de la técnica y la instalación de un parque solar.

​A continuación, se detalla la nómina completa de autoridades surgida de la asamblea:

​​Nómina de Comisión Directiva (2026 – 2027)​

Presidente: Omar Gurí Martínez​

Vicepresidente 1º: Sergio Lifschitz

​Vicepresidente 2º: Alberto Salvador Galiano

​Secretario: Darío Piffiguer​

Pro Secretario: Sebastián Cazeneuve​

Tesorero: Leandro Santiago Perlestein

​Pro Tesorero: Leandro Garciandía

​Vocales Titulares:​

Vocal 1º Titular: Fabián Amasteis​

Vocal 2º Titular: Gabriel Maiztegui​

Vocal 3º Titular: Juan Cruz Dappen​

Vocal 4º Titular: Orlando Giorgio

​Vocales Suplentes:​

Vocal 1º Suplente: Fabián Lossio​

Vocal 2º Suplente: Mario Angelino

​Vocal 3º Suplente: Daniel Blanzaco​

Vocal 4º Suplente: Darío Dappen​

Secretaría de Actas:​

Secretario de Actas: Lisandro Sebastián Perelstein

​Órgano de Fiscalización:​

Revisor de Cuentas 1º Titular: Alberto Castillo​

Revisor de Cuentas 2º Titular: Crio. Gral. (RE) Carlos Schmunk​

Revisor de Cuentas 1º Suplente: Aníbal Mauricio Borgert​

Revisor de Cuentas 2º Suplente: Horacio Ortiz

​Asesores Profesionales:

​Asesor Letrado: Dr. Ladislao Fermín Uzin Olleros

​Asesor Contable: Cr. Sergio Baglietto.

Con información de Teletipo Digital