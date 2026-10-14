El “Gurí” Martínez seguirá al frente del Club de Volantes Entrerrianos

En su Asamblea General Ordinaria, el CVE renovó parcialmente su comisión directiva.
Omar Gurí Martínez continuará como presidente del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), que llevó adelante la renovación parcial de su Comisión Directiva para el período 2026/27. La Asamblea General Ordinaria se llevó a cabo este martes 13 de octubre en el autódromo Ciudad de Paraná.
De este modo, la institución ratificó su rumbo institucional y deportivo al confirmarse que la presidencia continuará en manos del histórico referente del automovilismo nacional y provincial, quien seguirá liderando los proyectos del autódromo local.
Cabe destacar que Martínez asumió en agosto de 2024 y su rol fue clave para el regreso del Turismo Carretera al autódromo de Sauce Montrull. Su gestión incluyó proyectos clave de infraestructura en el autódromo, incluyendo la ampliación de boxes y la construcción de un túnel y salida de emergencia que cruza la recta principal; una nueva ubicación de la técnica y la instalación de un parque solar.
A continuación, se detalla la nómina completa de autoridades surgida de la asamblea:
Nómina de Comisión Directiva (2026 – 2027)
Presidente: Omar Gurí Martínez
Vicepresidente 1º: Sergio Lifschitz
Vicepresidente 2º: Alberto Salvador Galiano
Secretario: Darío Piffiguer
Pro Secretario: Sebastián Cazeneuve
Tesorero: Leandro Santiago Perlestein
Pro Tesorero: Leandro Garciandía
Vocales Titulares:
Vocal 1º Titular: Fabián Amasteis
Vocal 2º Titular: Gabriel Maiztegui
Vocal 3º Titular: Juan Cruz Dappen
Vocal 4º Titular: Orlando Giorgio
Vocales Suplentes:
Vocal 1º Suplente: Fabián Lossio
Vocal 2º Suplente: Mario Angelino
Vocal 3º Suplente: Daniel Blanzaco
Vocal 4º Suplente: Darío Dappen
Secretaría de Actas:
Secretario de Actas: Lisandro Sebastián Perelstein
Órgano de Fiscalización:
Revisor de Cuentas 1º Titular: Alberto Castillo
Revisor de Cuentas 2º Titular: Crio. Gral. (RE) Carlos Schmunk
Revisor de Cuentas 1º Suplente: Aníbal Mauricio Borgert
Revisor de Cuentas 2º Suplente: Horacio Ortiz
Asesores Profesionales:
Asesor Letrado: Dr. Ladislao Fermín Uzin Olleros
Asesor Contable: Cr. Sergio Baglietto.
Con información de Teletipo Digital