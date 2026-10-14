Fútbol: Don Bosco y Belgrano ganaron en el cierre de la fase regular

El Salesiano se impuso 3 a 2 ante Formación Independiente y logró la clasificación.

Don Bosco y Belgrano ganaron en el cierre de la quinta y última fecha de la fase regular de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol y quedaron definidas las posiciones en cada zona de cara a los cruces de playoffs del torneo de Primera División masculina.

El Salesiano superó a Formación Independiente por 3 a 2 en cancha de Los Toritos de Chiclana, gracias a los goles de Mauricio Domínguez (en dos ocasiones) y Marcio Allegrini; descontaron Máximo Villagra y Axel Schmidt para el Rojo, que terminó con 10 hombres por la expulsión de Kevin Valiente, a los 20 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, el Mondonguero goleó a Ciclón del Sur por 5 a 0 en barrio Pirola, pero no le alcanzó para estar entre los ocho que definirán la Supercopa. Los tantos fueron de Franco Lozano, Nahuel Barreto (en dos oportunidades), Tobías Zorzoli y Nahuel Martínez. Además, Genaro Aumassanne desperdició un penal para el ganador.

El partido en cancha de Peñarol tuvo cuatro expulsados: RobertoTochi, Brian Larrea y Ariel Albornoz vieron la roja en el equipo de Anacleto Medina Sur, mientras que Brian Micceli lo hizo en el Albiceleste.

De esta manera, se completó la programación que comenzó el viernes con la victoria de Club Villa Fontana por 5 a 0 sobre Palermo y continuó el feriado del lunes con varias goleadas: Oro Verde superó por 6 a 1 a Los Toritos de Chiclana, como visitante; Peñarol hizo lo propio por 6 a 2 a Camioneros; idéntico resultado obtuvo Sportivo Urquiza sobre San Benito, en La Floresta; Neuquén, por su parte, venció a Instituto por 3 a 0. Este martes, Atlético Paraná superó a Universitario por 3 a 1, para obtener su pasaje a la siguiente instancia.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Zona A: Sportivo Urquiza 15 puntos; Neuquen 10; Peñarol 7; Instituto 6; San Benito y Camioneros 3.

Zona B: Club VF 12 puntos; Don Bosco y Atlético Paraná 10; Universitario 9; Palermo 3; Formación Independiente 0.

Zona C: Oro Verde, Patronato y Belgrano 9 puntos; Los Toritos 3; Ciclón del Sur 0.