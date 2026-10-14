Fútbol: el entrerriano Martínez apuntó contra la dirigencia del Manchester United

El gualeyo Lisandro Martínez fue duro contra la dirigencia del Manchester United.

El defensor argentino Lisandro Martínez criticó a la dirigencia del Manchester United después de la derrota por 2 a 0 ante el Atlético de Madrid, en un encuentro correspondiente a la UEFA Champions League. El futbolista expresó su malestar por la falta de refuerzos y reclamó una mayor inversión para conformar un plantel competitivo.

“Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir”, manifestó el campeón del mundo con la selección argentina, quien consideró necesario fortalecer el equipo para afrontar los compromisos internacionales.

El defensor también realizó una evaluación negativa del rendimiento colectivo frente al conjunto español. “La actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre”, reconoció, luego de un encuentro en el que el equipo inglés no logró obtener un resultado favorable.

Las declaraciones del argentino estuvieron dirigidas especialmente a los responsables de la planificación deportiva del Manchester United. En ese sentido, Martínez insistió en que el club necesitaba incorporar futbolistas para competir al máximo nivel.

“Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo”, expresó el defensor, quien dejó en evidencia su disconformidad con las decisiones tomadas en materia de incorporaciones.

Sin embargo, el futbolista también reconoció la responsabilidad del plantel en los resultados obtenidos. “Y también como jugadores, tenemos que hacer más”, agregó, al admitir que el rendimiento dentro del campo de juego debía mejorar.

Martínez sostuvo que contar con un equipo competitivo resultaba fundamental para afrontar partidos de máxima exigencia, especialmente ante rivales de jerarquía internacional.

“Es importante cuando armas un plantel fuerte para estar preparados para este tipo de noches”, señaló el defensor, al referirse a la necesidad de disponer de mayores alternativas dentro del equipo.

Además, consideró que las responsabilidades por el presente deportivo no debían recaer exclusivamente sobre el entrenador o los futbolistas. “También esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”, planteó.